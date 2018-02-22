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Spor

Sevilla, De Gea duvarını kıramadı!

Manchester United, kalecisi De Gea'nın üstün performansı sayesinde evine avantajla döndü

22 Şubat 2018 03:55

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla, Manchester United ile 0-0 berabere kaldı. 

Her şey  rövanşta Old Trafford'da belli olacak. Ramon Sanchez Pisjuan'daki maçta üstün olan taraf Sevilla'ydı. Ancak özellikle Manchester United kalecisi De Gea, inanılmaz iki kurtarışla mücadeleye damga vuran isim oldu.

Maç boyunca İspanyol kaleciyi bir türlü aşamayan Sevilla, 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Turu kimin atlayacağı 13 Mart'ta Manchester United'ın ev sahipliğini yapacağı Old Trafford'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

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