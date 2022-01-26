Sevilla, Anthony Martial transferini açıkladı

İspanya La Liga ekibi Sevilla, Manchester United'dan Anthony Martial'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Çok uzun süredir Manchester United'da istediği kadar forma şansı bulamayan Fransız oyuncu, sezonu sonuna kadar kiralık olarak Sevilla formasını giyecek. Gün içinde Sevilla havalimanında görüntülenen ve sağlık kontrollerinden geçen Martial, başka İngiliz kulüplerinden gelen tekliflere rağmen özellikle Sevilla da forma giymek istemişti.

Martial'in Manchester United'daki geleceğine geçici teknik direktör olan Ralf Ragnick'in ardından gelecek hocanın karar vermesi istendiği için kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koyulmadı.

2015'te Fransız ekibi Monaco'dan Kırmızı Şeytanlara transfer olan 26 yaşındaki oyuncu, burada 269 maçta 79 gol attı.