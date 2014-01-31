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Sağlık

Sevilen müziği dinlemek kalbi güçlendiriyor

3 haftadan sonra spor yapan ve müzik dinleyen hastaların kalp sağlığının büyük ölçüde düzeldiği belirlendi

31 Ocak 2014 13:42

Sırbistan’daki Nis Üniversitesi’nden bilim adamlarının yaptığı araştırma, enstrümantal müziğin kalbi güçlendirdiğini, kalp hastası olanların daha çabuk iylieşmesini sağladığını gösterdi. Sevilen müziği dinlemenin beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlayarak kalbi güçlendirebileceği belirlendi.

Kalp rahatsızlığı olan 74 kişiyi 3 gruba ayıran bilim adamları, birinci gruptakilerden üç hafta aerobik derslerine gitmelerini, 2′nci gruptakilerden derslere gidip gün içerisinde yarım saat müzik dinlemelerini istedi. Son gruptakiler ise sadece müzik dinledi. 3 haftadan sonra spor yapan ve müzik dinleyen hastaların kalp sağlığının büyük ölçüde düzeldiği belirlendi. Bu gruptakilerin kalp faaliyeti ve egzersiz kapasitesi (kişinin kaldırabileceği en fazla fiziksel aktivite ortalama yüzde 39 arttı.

gununhaberleri.info'da yer alan habere göre, müzik dinlemeyen lakin spor yapanların kapasitesinin % 29 arttığı, ilginç şekilde sadece müzik dinleyen gruptakilerin de egzersiz kapasitesinin yüzde 19 arttığı görüldü.

 

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