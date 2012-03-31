'Yalan Dünya'nın neden eski bölümü yayınlandı?



Gülse Birsel’in fenomen dizisi ‘Yalan Dünya’nın fragmanı yayınlanan 12'nci bölümü yerine dün akşam eski bölümünün ekrana geldiğini gören seyirciler şaşkınlık yaşadı

Milliyet'in haberine göre, duruma anlam veremeyen bazı seyirciler sosyal medyada ‘Yalan Dünya gerçekten yalan oldu’, ‘Yalan Dünya bu kez güldürmedi’ gibi yorumlar yaparken bazı seyirciler de diziye geçen hafta RTÜK tarafından verilen reklam cezası yüzünden yeni bölümün ekrana gelmediğini savundu.

Ancak Kanal D, ‘Yalan Dünya’nın başrol oyuncularından Beyaz’ın, Denizbank reklam çekimi için Maldivler’e gideceğini, ellerinde stok bölüm bulunması için de tekrar bölüm yayınlama kararı aldıklarını açıkladı.