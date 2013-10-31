Şafak Pavey'e hakaret tweetini gazeteci sildi, AB Bakanı sahiplendi!

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, dün TBMM'deki 'başörtülü milletvekili' konuşması gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey hakkında Twitter hesabından “Şafak Pavey’e Birleşmiş Milletler'de görev yaparken herhalde en iyi öğrettikleri şey yalan ve provokatörlük. Yalanlarla yaşıyor maalesef... Bu ilk yalanı değil. İsviçre de 1 çocuğu kurtarmak için mi yoksa kocası terk ettiği için mi o trenin önüne atladı sormak lazım kendisine!” dedi. Bir süre sonra ilgili tweetini silen Yükselir'in gelen tepkilere karşı sarf ettiği "Ettiğiniz hakaretleri, küfürleri aynen size iade ediyorum" sözlerine Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'tan yanıt geldi. Twitter hesabından Yükselir'e "Kafana takma" diyen Bağış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Çakma Gandi küfürbaz olunca Şafak da atar, sürü de" ifadesini kullandı.

AKP’li dört vekilin başörtülü olarak geldikleri TBMM Genel Kurulu’nda CHP’li Şafak Pavey’in yaptığı konuşma yeni tartışmalara neden oldu. Yaptığı konuşmayla sosyal medyanın da gündemine oturan Pavey’in o konuşması paylaşım rekoru kırarken bazı kesimler tarafından eleştirildi.

Pavey konuşmasında AK Partili bir vekilin: "Başımı açarak bir daha kirlenmeyeceğim" şeklinde bir açıklaması olduğunu iddia ederek gönderme yaptı... Sabah yazarı Sevilay Yükselir, Pavey’in bu açıklamasının ardından Twitter'da tepki gören sert açıklamalar yaptı..

Şafak Pavey’i yalancılıkla suçlayan Yükselir şunları yazdı;

'Bacağını neden kaybettiğini biliyorum'

İnternete arıyorum; "Başımın açarak bir daha kirlenmeyeceğim" lafını hangi vekilin söylediğini bulamıyorum.Yardımcı olabilecek var mı aranızda?

Ey Şafak Pavey sen nolasın!Dünden beri o lafı nasıl eder bi kadın diye yedim bitirdim kendimi.Videoya baktım yok öyle bişi!Nerenden uydurdun.

Yemin ediyorum pazar günü yazımda kirlenmemek için başımı açmayacağım diyen vekili yerden yere vuracaktım.Ama şimdi sen hakettin bunu Pavey.

Şafak Pavey’e Bİrleşmiş Milletler de görev yaparken herhalde en iyi öğrettikleri şey yalan ve provokatörlük.Yalanlarla yaşıyor maalesef...

Bu ilk yalanı değil.İsviçre de 1 çocuğu kurtarmak için mi yoksa kocası terk ettiği için mi o trenin önüne atladı sormak lazım kendisine!

Yalan söyleyip milletin midesini kafasını bulandıran Şafak Pavey ve gibilerden çok çekti bu ülke.Yeter artık!Provokatörlüğün lüzumu yok!

Hac dönüşü başını açmak istemeyen bir insanın ettiği lafları bu biçimde yansıtmak provokatörlüğün dibidir.Eğer alınacaksa birileri haca Gidip kapanıp ama dönüşte başını tekrar açan kadınlar alınmalı.Mesela Meral Akşener.O alınmıyorsa size noluyor?Nedir bu pespayelik yahu!

Kadıncağız haccın ona hissettirdiği duygulardan bahsetmiş.Burda arındım ve böyle kalmak istiyorum demiş.Bana kirlisin sen dememiş!

Eee peki başı açık hiçbir kadını hedef almayan böyle bir ifadeyi Şafak Pavey neden çarpıttı?Amacı neydi?Söylesin bilelim.Anlatsın anlayalım.

Hiç kimse!Hiçbir insan bana başım açık diye kirlisin diyemez!Kirliliğin başı açıklıkla kapalılıkla alakası olmadığını herkes biliyor.Ancak Denilmemiş söylenmemiş bir söz üzerinden de hiç kimse beni kışkırtamaz.Kimsenin hakkı yok buna.Bir huzur istiyoruz.Azıcık bir huzur!

Çıldırdınız biliyorum ama gerçek bu kardeşim.Şafak Pavey'in hayatı yalan!Vaktinde tam sayfa röplerle okura anlattığım Pavey bu değildi.

Sildi ve özür diledi

Bu tweetlerin ardından, sosyal medya Sevilay Yükselir’in sözleriyle çalkalandı. Sabah gazetesi yazarına yönelik Twitter’da tepki yağınca Sevilay Yükselir, Pavey’in bacağını neden kaybettiğiyle ilgili attığı tweeti silerek şu ifadeleri kullandı:

Siliyorum. Pavey'le ilgili ilk yazdığım twetlere gelen saldırılara yenik düşüp tren kazasıyla ilgili yazdığım o twetten dolayı özür diliyorum.

Bakın yazdıklarımdan geri adım atıyorum demedim. Sadece bir twet vardı yazmamış olmayı yeğlerdim onu sildim.Gerisi duruyor ve aynı noktadayım.

Yalnız aynı özrü Pavey den de bekliyorum. Söylenmemiş bir söz üzerinden biz başı açık kadınlarla başı kapalıları karşı karşıya getirdiği için.

Benim attığım o tweet gaddarca olabilir ama Pavey'in provokasyonu ondan aşağı kalmaz.Hatta daha da gaddar.Kışkırtıcılık en fena şey!

Bakın bi daha yazıyorum. Son kez.O tweeti doğru olmadığı için silmedim.Dostumun uyarısı üzerine sildim. Siz hakaret ettiniz diye değil!

Yükselir'in kendisine gelen hakaretleri eleştirdiği bir tweete ise AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'tan yanıt geldi. Bağış'ın tweeti şöyle: