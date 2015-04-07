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Sevilay Yükselir: Yolsuzluk bizim genlerimizde var

A Haber'deki yolsuzluk tartışmasında dikkat çeken sözler...

07 Nisan 2015 19:14

Şarkıcı Niran Ünsal'ın başkanlık sitemi geldiğinde yolsuzluk ve yoksulluğunda biteceği sözleri üzerine yorum yapan Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, "Yolsuzluk zor biter ya. O bizim genlerimizde var" dedi.

A Haber'de yayınlanan ve Sevilay Yükselir'in sunduğu "Yüzde 100 siyaset" programında Başkanlık sistemi tartışıldı.

Programın konuklarından TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Milletvekili Burhan Kuzu, başkanlık sistemi hakkında konuştuğu sırada, Şarkıcı Niran Ünsal araya girerek, "Hocam bu yolsuzluk ve yoksullukların bitemisylede doğru orantılı aslında bu Başkanlık sistemi geldiğinde daha da güçlenecez. Milletin işine gelmiyor" dedi. Yükselir ise şunları söyledi:

"Yolsuzluk zor biter ya. O bizim genlerimizde var. Bunu kabul edelim. Bu toprağın genlerinde var. Siyaset tarihi boyunca yolsuzluk yapmış Türkiye Cumhuriyet'inde gelen giden..." 

Yükselir'in açıklamalarına ilişkin video şöyle:

 

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