Sevilay Yükselir: İnsani olarak azap içindeyim, Şafak Pavey'den özür dilerim

Sabah yazarı Sevilay Yükselir, Twitter’da bacağını nasıl kaybettiğine dair anlattıklarına "yalan" diyerek hakaret ettiği CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’den özür diledi. Yükselir, pazar günkü yazısında “Maskesini düşüreceğim” dediği Pavey'e dair attığı tweet için “İnsani açıdan büyük azap içindeyim” dedi ve "Ben büyük bir hata yaptım. Korkunç bir yanlışa imza attım. Bana yakışan bu yanlışı düzeltmek adına bir süre susmaktır bu konuda" ifadelerini kulandı.

Twitter’da CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey’in sol kolunu ve sol bacağını kaybettiği tren kazasıyla ilgili kullandığı, “İsviçre de 1 çocuğu kurtarmak için mi yoksa kocası terk ettiği için mi o trenin önüne atladı sormak lazım kendisine!” ifadeleriyle büyük tepki çeken Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir, bu ‘tweet’i silerek özür dilemişti. Ancak Pavey’i “yalancı” ve “provokatör” olmakla suçlayan ‘tweet’lerinin arkasında olduğunu yazan Yükselir, sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Sabah gazetesinde pazar günü yayımlanan yazısında Şafak Pavey’e yönelik eleştirilerini sürdüren Yükselir, CHP İstanbul Milletvekili hakkında belge açıklayacağını öne sürerek, “Şafak Pavey’in maskesini düşüreceğim” demişti.,

Sevilay Yükselir’in açıklayacağı belgenin ne olduğu merakla beklenirken, Sabah gazetesi yazarından bugün sürpriz denebilecek bir hamle geldi. Sevilay Yükselir, “Bir fikir tartışmasına asla karıştırılmaması gereken bir söylentiyi boş bulunup dillendirdiğim için insani açıdan büyük bir azap içindeyim” diyerek Pavey’den özür diledi.

Sevilay Yükselir’in Sabah gazetesinde “Çok özür dilerim” başlığıyla yayımlanan özür yazısı şöyle:

En iyisi susmak

Bir fikir tartışmasına asla karıştırılmaması gereken bir söylentiyi boş bulunup dillendirdiğim için insani açıdan büyük bir azap içindeyim. Ve bu yüzden de çıktığım yolda aslında tek amacımın Şafak Pavey'in siyasi duruşunu eleştirmek olduğunu ispat etmek adına atacağım her adımın beni daha çok yaralayacağını fark ettim. Şunu gördüm ki iki gündür; ne kadar hakikatli, ne kadar hakkaniyetli olsam da, bir gaflete düşüp attığım o tweet Pavey ve onun siyasi duruşu ile ilgili yazacağım her satırı önyargıya mahkûm kılacak. Daha önce de dilemiştim kendisinden. Bir kez daha özür diliyorum. Evet. Ben büyük bir hata yaptım. Korkunç bir yanlışa imza attım. Bana yakışan bu yanlışı düzeltmek adına bir süre susmaktır bu konuda. Kalben yazdığım bu satırları kalp gözüyle okuyan herkesin beni anlayacağını ve affedeceğini umarak meseleyi burada noktalıyorum.