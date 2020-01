Sevilay Yükselir: ABD medyası olayları objektif aktaramaz, Trump'ın hatırına savaş muhabirlerimizi gönderelim

Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 289 delegeye ulaşarak ABD Başkanı seçilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili olarak "Malum ABD’nin etkin ve edilgen medyası Trump’tan nefret ediyor. ABD medyasının yaşanması muhtemel olayları objektif bir biçimde aktaramayacağına yüzde yüz emin olduğum için öneriyorum bu teklifi. Hiçbir şey için değilse bile Trump ve yanlılarının hatırına bizim bu sorumluluğu almamız lazım" görüşünü savundu.

Sevilay Yükselir'in "Go to the USA*" başlığıyla yayımlanan (14 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir değil mi? O halde niye bu şaşkınlık? Böyle olacağı zaten belliydi. Donald Trump dediğiniz adam ele avuca sığmayan ve dolayısıyla da sadece ABD’yi değil, dünyanın tamamını el altından yönetmeye çalışan ve bu nedenle de gizli güçlerin canını çok fena sıkan bir yaramaz. Evet, bu yaramaz adam seçime oldukça güçsüz başladı doğru. Hatta bu nedenle;“Derin güçler Trump’ı kasıtlı sahaya sürdü, zira halkta çok da karşılığı olmayan Hillary Clinton’la seçim ancak böyle güçsüz ve çapsız bir adam sayesinde alınır”tezi konuşulur olmuştu.

Aslına bakarsanız doğruydu bu tez. Evet, derin güçler Trump’ın ilk başta önünü bilerek ve isteyerek kesmedi. İsteselerdi en başta Trump’ı sahadan yok etmeyi başarırlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. “New York’ta bir mahalleye muhtar bile olamaz” gözüyle bakılan Trump kanırta kanırta geldi ve ABD halkının büyük teveccühü ile yeni başkanı oldu. Oldu da tabii halkı kim takar ABD’de? Adamlar bizim halkımızın teveccühüne saygı göstermiyorlar ki kalkıp kendi halklarına mı gösterecekler! O nedenle de her şeyi deneyecekler. ABD halkının bu teveccühünü burnundan getirmek için her yolu deneyecekler. Bence ABD bugüne kadar yaşamadığı iç karışıklığı ve huzuru tadacak sırf bu yüzden. Haaa... Şu var ama... Eğer Trump’a diz çöktürürlerse yani onu ellerinde bir kukla misali oynatmayı başarabilirlerse bundan vazgeçebilirler ama en azından 20 Ocak’a kadar yani Trump o koltuğa oturana kadar siz deyin üst akıl, ben diyeyim derin güçler halka, “Trump dediniz madem! Alın size Trump!” mesajını vermek için ABD’yi yaşanılmaz, güvensiz ve tehlikeli bir ülke pozisyonuna taşımak için türlü türlü terör senaryolarını devreye sokacaklar.

O nedenle Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün ABD’ye seyahat ile ilgili yaptığı açıklama çok yerinde bir çağrı. Sözüm ona dünyanın en güvenli ülkesi kabul edilen ABD artık güvenli değil! Mümkün olduğu kadar dikkatli olmak gerekiyor gerçekten de ABD’ye yapılacak seyahatlerde.

Bu arada bence bizim medyanın da tüm savaş muhabirlerini ABD’de konuşlandırması lazım. Bütün gazete ve TV’lerimizin ABD’nin dört bir tarafında yaşanacak tatsızlıkları objektif olarak kayıt altına alıp dünya kamuoyuna servis etmesi gerekiyor.

Diyeceksiniz ki: “Eee, nereden çıktı şimdi bu? Elin Amerikalısından, iç karışıklığından bize ne!”

Olur mu canım! Ne demek bize ne! Yahu onların medyası aylardır burada. Adamlar en yüksek profilli muhabirlerini aylardır Türkiye’de istihdam ediyorlar. Neden? Çünkü onlara göre bir iç savaşın başlaması an meselesi. İnşallah avuçlarını yalayacaklar. İnşallah benim ülkem böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacak ama bizim medyanın da bu ahlaksızlığın rövanşını alması lazım. O nedenle diyorum tüm medyamız ABD’nin dört bir yanını içerden takibe almalı. Bir de malum ABD’nin etkin ve edilgen medyası Trump’tan nefret ediyor. ABD medyasının yaşanması muhtemel olayları objektif bir biçimde aktaramayacağına yüzde yüz emin olduğum için öneriyorum bu teklifi. Hiçbir şey için değilse bile Trump ve yanlılarının hatırına bizim bu sorumluluğu almamız lazım.

Haksız mıyım efendim?

*Go to the USA: Haydi Amerika’ya!