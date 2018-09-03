Sevilay Yılman'dan köşe komşusu Fatih Altaylı'ya: Şiddetle reddediyorum

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, köşe komşusu Fatih Altaylı'ya Didem Soydan tepkisi gösterdi. Yılman kendisi için "cinsiyetçi" nitelemesi yapan Altaylı'ya, "Benim Soydan’la ilgili yazdıklarımda cinsiyetçilik yaptığımı filan iddia etmesini şiddetle reddediyorum" diye yazdı.

Yılman, Soydan'a, “Güzelim… Sen bırak Malatyalılığımıza falan laf sokuşturmayı da, şu anda bulunduğun ABD’de üçlü, beşli yaptığın tost dansının tadını çıkarmaya bak" demişti.

Altaylı Yılman'a tepki göstererek, "Bir danstan, bu dansla ilgili yapmış olduğu bir espriden yola çıkarak imalarda bulunması pek de yakışık almamış. Demek ki, Sevilay Yılman’ı erkek kafası egemen toplumdan çıkarıp, ayakları üzerinde duran bir kadın yapabilirsiniz ama içindeki erkek egemen düşünceyi çıkaramazsınız" demişti.

Yılman'ın "Belediyelerde tasarruf lafta olmamalı!" başlığıyla (3 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Manken Didem Soydan’ın alenen ırkçılık yaptığı, koca bir şehri, Malatya’yı ve insanlarını aşağıladığı konuya tekrar girmeyi hiç istemezdim. Zira ben diyeceğimi o yazıda çok iyi dedim ve 12’den de vurdum.

Ancak söz konusu yazımla ilgili çok nahoş bir suçlamayla karşı karşıya kaldığım için bir kez daha bu konuyu kaleme almak zorunda kaldım.

Konuş şu efendim;

Didem Soydan’ın yaptığının ırkçılık, aşağılama filan olmadığını, sadece bir durum tespitinde bulunduğunu iddia eden Fatih Altaylı’ya göre bizler bu hanımefendinin tam olarak ne dediğini anlayamamışız.

Altaylı’ya göre Didem Hanım son derece gerçekçi bir tespitte bulunuyor ve yaptığı bu tespitle de değme sosyologlara taş çıkartıyor.

Fatih Ağabey’in, ben ve benim gibi meseleyi Malatyalıları aşağılama, horlama şeklinde anlayanlara; “Kızın ne dediğini anlayamayacak kadar zekanız kıt, ahmaksınız!” mealindeki ifadelerini anlamazlıktan geliyor ve geçiyorum…

Ancak benim Soydan’la ilgili yazdıklarımda cinsiyetçilik yaptığımı filan iddia etmesini şiddetle reddediyorum.

Çünkü; bir kere TOST dansı benim keşfim ya da bir yakıştırmam değil!

Üçlü, dörtlü, beşli yapıldığı iddia edilen bu dansa TOST adını koyan da, bu dansın videosunu övünçle, gururla, sevgi ve mutlulukla tüm hayranlarıyla paylaşan da manken Didem Soydan’ın ta kendisidir.

Nihayetinde Malatyalıları görgüsüz olduklarını söyleyerek aşağılayan Didem Soydan’a TOST dansı göndermesi yapmamdaki maksat asla cinsiyetçilikle bağdaştırılamaz.

Yanlış anlamış kusura bakmasın!

Nasıl ki kına gecesine tahtla gelen İdil Fırat ile ilgili; “Kızı Malatya’dan çıkarırsınız ama Malatya’yı kızdan çıkaramazsınız” diyerek Soydan ırkçılık yapmamış, koca bir şehri görgüsüzlük ve cehaletle suçlamamış aksine çok felsefik bir gerçeği analiz etmiş oluyor filan…

Ben de aynı felsefik gerçekle TOST dansı hatırlatmasında bulundum hanımefendiye.

Yemin ediyorum, bu polemikte karşı taraftaki Didem Soydan değil, Kıvanç Tatlıtuğ, hatta Talat Bulut da olsaydı aynı şeyi derdim.

Kim olursa olsun… Hangi cins olursa olsun… Bu aşağılamayı yapanın Anadolu insanından kopuk, lümpence, şımarıkça yaşam tarzına dikkat çekip; “Sen Anadolu insanının, Malatyalının ya da Vanlının, Trabzonlunun, Diyarbakırlının geleneğinden göreneğinden bihaber yaşayan şımarık bir züppesin! Sen bırak Anadolu insanının üç kuruşluk aklınla aşağılamayı da züppeliğinin tadını çıkarmaya devam et!” derdim.

Anlatabildim mi?