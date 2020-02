Sevilay Yılman: Yok öyle bir şey Nagehan!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman köşe komşusu Nagehan Alçı'ya tepkili.

Alçı, "2013'te düzenlenen Gezi Parkı eylemlerinde ölenlerin Alevi olduğunu" belirterek, "Türkiye’nin akademisyenleri tarafından yeterince incelenmeyen olaylardan biri de Gezi olaylarında sadece Alevi gençlerinin ölmesi gerçeğidir. Bu gerçek benim içimi acıtıyor" demişti.

CHP içinde (laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk) LAST olarak tanımladığı bir grubun olduğunu ifade eden Alçı, "Sünni derken inanç anlamında değil köken anlamında söylüyorum. Elbette bu kesimin hepsi böyle fanatik değil bilakis toplumun en demokratlaşmış, en dünyalı insanları da bu kesimden çıkıyor ama LAST kesiminin fanatik laikçi kanadı çok daha kuvvetli" diye yazmıştı.

Yılman Alçı'ya tepki göstererek, "Yok öyle bir şey Nagehan" diyerek, "Yazdıklarını hem çok ayrıştırıcı, hem de kışkırtıcı buldum" ifadesini kullandı. Yılman, "Bırakın bir gazeteci olmayı, her şeyden evvel doğduğu günden bu yana o LAST adını verdiği insanlarla beraber yaşayan bir Alevi olarak Nagehan’ın yazdıklarını şiddetle reddettiğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

Yılman, Alçı'ya bugünkü köşesinden şu sözlerle yüklendi:

Önceki gün Nagehan Alçı’nın “Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7”başlıklı yazısında CHP içerisinde egemen olduğunu iddia ettiği ve kısaca LAST (Laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk) şeklinde tanımladığı kesimle ilgili yazdıklarını hem çok ayrıştırıcı, hem de kışkırtıcı buldum. Bırakın bir gazeteci olmayı, her şeyden evvel doğduğu günden bu yana o LAST adını verdiği insanlarla beraber yaşayan bir Alevi olarak Nagehan’ın yazdıklarını şiddetle reddettiğimin bilinmesini istiyorum.

Diyebilir ki bazılarınız: “Ne yazdı ki o yazıda Nagehan Alçı, seni bu konuya dahil olmaya mecbur bıraktı?”

Çok şey yazdı, onu söyleyeyim bir kere, ama benim asıl canımı sıkan LAST dediği o kitle ile Aleviler arasında kurduğu ilişkiye dair kullandığı ifadeler.

Alnında yazmıyor

Diyor ki Nagehan: “Toplumun ancak yüzde 6-7’si gibi bir tabana tekabül eden ama etki gücü çok daha yüksek olan bu aşırıcı fanatik LAST kesim, ayrıcalıklarını kaybetmenin fanatizmiyle özellikle sosyal medyada habire intikamcılığın dozunu artırıyor. Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan’ı ve Erdoğancıları Adnan Menderes durumuna düşürme arzularına ket vuramayıp iç savaşı kışkırtıyorlar. Oysa bir iç savaş ortamı oluştuğunda arkasına bile bakmadan kaçacak kesim de bu.

Gezi olaylarında aynısı olmadı mı? Ayaklanma başarıya ulaşır gibi olduğunda Taksim’i bu kesim doldurdu, ama iş ciddiye binip çatışmalar çıkınca amiyane tabirle ‘arazi oldular’ ve ortada yine Alevi yurttaşlarımız kaldı. Türkiye’nin akademisyenleri tarafından yeterince incelenmeyen olaylardan biri de Gezi olaylarında sadece Alevi gençlerinin ölmesi gerçeğidir. Bu gerçek benim içimi acıtıyor. Oysa Gezi’nin şov kısmında ön plana çıkan yine LAST kesiminin fanatikleriydi...”

Nagehan bu tespitleri hangi donelere, hangi belge ve bilgilere dayanarak yazdı bilmiyorum. Ama LAST adını verdiği kitlenin CHP’deki oranı dahil bu hususta yazdıklarının tamamı yanlış, anlamsız ve maalesef kutuplaştırıcı! Bir kere CHP’ye gönül veren Sünni laiklerin oranı Nagehan’ın iddia ettiği gibi yüzde 7 falan değil, onun çok çok üzerindedir. Bunu nereden biliyorum; çünkü ben bir Alevi’yim ve çekirdek ailem dahil sülalemin tamamı da CHP’lidir.

İkinci itiraz ettiğim konu ise Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin tamamının Alevi olması meselesidir...

Kusura bakmasın Nagehan ama o gençlerin büyük bir kısmı polis tarafından öldürüldü. Ben o çocukları öldüren polislerin bile o çocukların Alevi olduğunu bilerek yaptıklarını düşünemezken, Nagehan’ın o ölümlerden sorumlu olarak CHP’deki Sünni laikleri işaret etmesi akıllara ziyan bir yorum olmuş. Sonuçta ölen gençler olsun ya da diğer katılanlar, hiç kimsenin alnında Alevi ya da Sünni şeklinde bir ibare ya da damga yoktu ki o olaylar sırasında!

Topluma faydası yok

Ve bir şey daha... Ömrünün tamamını bu insanlarla yaşayarak geçirmiş, her şeyi bire bir yaşayarak görmüş kişi olarak söylüyorum: Tarih boyunca, hiçbir dönemde CHP’nin Sünni laikleri, Alevilerle ilgili Nagehan’ın dediği gibi bir tavır içerisinde olmamıştır. Ne yakın dönemde, ne de geçmişte... Buna 12 Eylül 1980 öncesini ve sonrasını da dahil ediyorum çok rahatlıkla. Çünkü biz bunu bizzat yaşadık ve gördük! O dönem sağ görüşlüler tarafından sırf “Alevi” diye şiddete maruz bırakılan ağabeylerime en fazla sahip çıkanlar, Nagehan’ın adını LAST koyduğu Sünni laik CHP’li komşularımız, ahbaplarımız olmuştur.

Neyse... Daha çok şey yazılabilir bu konu üzerine ama uzatmak istemiyorum. Ve başta CHP içerisindeki Alevilerin, laik Sünniler tarafından kullanılarak harcandığını iddia eden yazıyı kaleme alan Nagehan olmak üzere herkesin şunu bilmesini istiyorum: Biz Alevilerin, laik Sünnilere dair asla böyle bir bakış açısı olmamıştır ve olmayacaktır da! Zannımca, fantezi ötesine dahi geçmeyecek bu tür yorumları dile getirmek çok gereksizdir. Çünkü bu tür yorumların ne memlekete, ne topluma, ne de gazeteciliğe getirisi olur! Olsa olsa sadece zararı olur!

Haksız mıyım?