Nagehan Alçı: Gezi'de ölenler Alevi; laik yaşam tarzına sahip Sünniler iç savaşta kaçar!

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "2013'te düzenlenen Gezi Parkı eylemlerinde ölenlerin Alevi olduğunu" belirterek, "Türkiye’nin akademisyenleri tarafından yeterince incelenmeyen olaylardan biri de Gezi olaylarında sadece Alevi gençlerinin ölmesi gerçeğidir. Bu gerçek benim içimi acıtıyor" dedi.

CHP içinde (laik yaşam tarzına sahip Sünni Türk) LAST olarak tanımladığı bir grubun olduğunu ifade eden Alçı, "Sünni derken inanç anlamında değil köken anlamında söylüyorum. Elbette bu kesimin hepsi böyle fanatik değil bilakis toplumun en demokratlaşmış, en dünyalı insanları da bu kesimden çıkıyor ama LAST kesiminin fanatik laikçi kanadı çok daha kuvvetli" diye yazdı.

Alçı, "Türkiye’yi ve CHP’yi kilitleyen yüzde 7" başlığıyla yayımlanan (18 Haziran 2018) sözlerine şöyle devam etti:

“Toplumun ancak yüzde 6-7’si gibi bir tabana tekabül eden ama etki gücü çok daha yüksek olan bu aşırıcı fanatik LAST kesimi ise ayrıcalıklarını kaybetmenin fanatizmiyle özellikle sosyal medyada habire intikamcılığın dozunu artırıyor. Seçim yaklaştıkça Tayyip Erdoğan’ı ve Erdoğancıları Adnan Menderes durumuna düşürme arzularına ket vuramayıp iç savaşı kışkırtıyorlar. Oysa bir iç savaş ortamı oluştuğunda arkasına bile bakmadan kaçacak kesim de bu."

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