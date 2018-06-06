Sevilay Yılman: Yandaşlığım falan tutmadı, son derece objektif bir gazeteci olarak yazıyorum bu satırları

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, siyasetin gündeminde olan "prompter" tartışması hakkında yazdı. Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir hatip olduğunu, kendisiyle yurt dışı gezilerine de gittiğini söyleyerek, "Yandaşlığım falan tutmadı. 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Erdoğan’ın, bugüne kadar yaptığı tüm konuşmaları görünmeyen camdan yapmış gibi algı yaratma çabanız etik de değil, doğru da" dedi.

Yılman bugünkü köşesinde "promter" krizi hakkında şunları yazdı:

Tamam taraflar birbiriyle ilgili ele geçirdiği kozları sonuna kadar kullanma hakkına sahip. Nihayetinde siyasetin doğasında bu var. Ancak bunu yaparken hakkaniyeti de elden bırakmamak lazım. Bir önceki yazımda 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’le ilgili CHP’nin cumhurbaşkanı adayıMuharrem İnce’ye hak vermiş, kahraman da olsa, çok başarılı da olsa TSK mensubu birinin siyasete taraf olduğunu gösteren eylemde bulunmasının doğru olmadığını yazmıştım.

Şimdi de muhalefete prompter vakasıyla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum:

Kusura bakmayın ama prompter olayında benim gözümde düştüğünüz durum mal bulmuş mağribi durumu. O gün Diyarbakır’da ne oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan prompter arıza yaptığı için mi yoksa sonradan anlatıldığı gibi bir misafirin korumalar tarafından engellenmesi gözüne takıldığı için mi donakaldı bilmiyorum. İlgilenmiyorum da açıkçası; çünkü her ne olursa olsun bu Erdoğan’ın benim nazarımda belagati en güçlü, en iyi hatiplerden biri olduğu gerçeğini değiştirmez. Diyeceksiniz ki: “Sevilay yandaşlığın tutmuş yine!”

Yandaşlığım falan tutmadı! Son derece objektif ve tarafsız bir gazeteci olarak yazıyorum bu satırları. Onunla sadece Türkiye içinde değil, dışında da birçok yere birlikte seyahat etmiş ve kalabalıklara konuşmalarını prompter olmadan izlemiş biri olarak söylüyorum: Erdoğan hakikaten çok usta bir hatiptir! Değil promptere, eline not tutuşturulmasına bile ihtiyacı yok bu konuda. Yalana dolana gerek yok! Aslında bunu siz de biliyorsunuz.

Neyse... Aslında mevzu edilecek bir konu bile değil ama üzerinde öyle gereksiz bir biçimde tepinmeye devam ediyorsunuz ki vallahi gına geldi. Hiç kusura bakmayın, ama sanki 16 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Erdoğan’ın, bugüne kadar yaptığı tüm konuşmaları görünmeyen camdan yapmış gibi algı yaratma çabanız etik de değil, doğru da.