Sevilay Yılman: Vaktinde Swiss Otel arazisinin satışını iptal etmek için kelle koltukta mücadele veren CHP’nin İBB’deki yeni temsilcileri, iktidar olduktan sonra ellerini ovuşturuyor

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait olan Swiss Otel arazisinin 1988 yılından itibaren el değiştirme ve ihale edilme sürecini anlattığı bugünkü yazısında, “Muhalefetteyken Swiss Otel’in satışını iptal ettiren o CHP’nin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu anda araziyi kendisi satmak istiyor” dedi.

“Vaktinde satışın iptali için kelle koltukta mücadele veren ve de başarılı olan CHP’nin İBB’deki yeni temsilcileri iktidar olduktan sonra arazinin satışı için şu anda ellerini ovuşturuyor” diye yazan Yılman, “CHP’li belediye, kendisinden önceki sağcı belediyelerin yaptığı gibi özel sektöre satışı tercih ediyor. Ne diyelim… Konu rant olunca yok birbirimizden farkımız… Hepimiz neo liberal neo Özalız!” ifadelerini kaydetti.

Yılman’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“1988 yılında, Turgut Özal’ın döneminde “yap/işlet/devret" yoluyla ihaleye çıkıyor. Ve ihaleyi de bir Japon firması olan Anadolu/Japon adlı şirket kazanıyor. İşte bu şirket 2032’ye kadar kiracı üst hakkı sahibi olarak aldığı araziyi otel olarak inşa ediyor ve kullanıma da 1991’de açıyor.2005 yılına gelindiğinde Hüsnü Özyeğin’e ait olan FİBA Holding Japonlardan, kiracı şirketin tüm hisselerini satın alıyor. 2010’da da AK Partili Kadir Topbaş yönetimindeki İBB, arazinin mülkiyetini satmaya karar veriyor ve ihaleye çıkıyor. İhaleye daha 22 yıl kiracı olarak işletme hakkı bulunan Özyeğin tek başına giriyor ve 422 milyon ile kazanıyor. Parasını ödeyip gayrimenkulün tapusunu şirketinin üzerine alıyor. Ancak iki CHP’li meclis üyesi satışta kamu yararı bulunmadığı ve ihaleye tek başına 22 yıl daha işletme hakkı olan kiracıdan başka kimsenin girmediğini gerekçe göstererek satışın iptalini mahkemeye taşıyor. Bu itirazı haklı bulan İstanbul 7. İdare Mahkemesi de ihaleyi iptal ediyor. Danıştay 13. Daire’nin yerel mahkemenin kararını onamasıyla Mart 2014'te ihalenin iptal kararı kesinleşiyor.

Ancak ihale bedelini tahsil etmiş olan İBB, satış bedelini FİBA’ya geri ödemiyor. Bunun üzerine FİBA da dava açarak denkleştirilmiş olarak satış bedelinin iadesini talep ediyor ve kazanıyor. Belediye bu bedeli de ödemiyor. Bu arada da seçim oluyor ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bilindiği üzere CHP’li Ekrem İmamoğlu seçiliyor.

CHP’li 2 meclis üyesinin mücadelesi sayesinde süreç biz İstanbulluların lehine sonuç buluyor. Ama sıkı durun çünkü bombayı patlatıyorum. Muhalefetteyken Swiss Otel’in satışını iptal ettiren o CHP’nin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu anda araziyi kendisi satmak istiyor.”

“Vaktinde satışın iptali için kelle koltukta mücadele veren ve de başarılı olan CHP’nin İBB’deki yeni temsilcileri iktidar olduktan sonra arazinin satışı için şu anda ellerini ovuşturuyor. Ve işin en tuhaf yanı da 2019’da Büyükşehir Belediyesi’ndeki iktidarı kaybettikten sonra CHP’li İmamoğlu tarafından verilen her önergeye… İstanbullunun en büyük çilesi taksi ihtiyacını giderecek proje dahil her projeye “Ret” oyu veren AK Parti Grubu ve diğer muhalif partilerin üyeleri de Swiss Otel arazisinin satışı için İmamoğlu’na firesiz destek veriyor.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.