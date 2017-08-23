Sevilay Yılman: Racon kesmeye devam edenlere kızmıyorum, Erdoğan'a rağmen birileri hâlâ onların yanında!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kimsenin racon kesmesine de, ayar vermesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim" açıklaması sonrası medyada başlayan tartışmalara ilişkin olarak "Racon kesenin kim oldukları bilinenlerin bu açıklamalara da pek aldırış edeceğini sanmıyorum" dedi.

"Kızmıyorum ben bu tiplere. Valla ben de onların yerinde olsaydım hiç üzerime alınmadan devam ederdim aynı yolda" görüşünü dile getiren Yılman, sözlerine "Yerden göğe kadar haklılar; çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen birileri hâlâ onları yanında" diye devam etti.

Sevilay Yılman'ın "Asıl sorun, o ByLock ile bugüne nasıl geldiğidir!" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Racon kesmekte haksızlar mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, dün sabah Habertürk TV’deydi. Ankara Haber Müdürü Aysun Torun’un karşısında. Aysun çok güzel sualler yöneltti program boyunca, ama benim en ilgimi çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “racon” açıklamalarının hedefinde kimlerin olduğuna dair yaptığı keskin açıklamaydı.

“Kim bunlar?” falan diye dövünüldüğü bir ortamda Ünal’ın bunlarla ilgili, “Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor” demesi çok güzeldi. Güzeldi de sonuçta neye yarar! Çünkü racon kesenin kim oldukları bilinenlerin bu açıklamalara da pek aldırış edeceğini sanmıyorum. Etselerdi zaten Cumhurbaşkanı’nın gayet sert ve son derece açık o açıklamalarından sonra etmişlerdi!

Sanki raconu kendileri kesmiyormuş gibi bir de garip havalara girdiler. Ve o sözlerin kendilerini hedeflemediğini falan zırvalayıp bunun ispatı için de daha okkalı, iddialı laflarla yine racon kestiler.

Ama kızmıyorum ben bu tiplere! Valla ben de onların yerinde olsaydım hiiiç üzerime alınmadan devam ederdim aynı yolda... Yerden göğe kadar haklılar; çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına rağmen birileri hâlâ onları yanında, omzunda, orasında burasında tutmaya devam ediyor...

Öyle değil mi?