Sevilay Yılman: Niye örtüyü takınca “şakşak” yapılması bekleniyor da çıkarınca üç maymun pozisyonuna geçilmesi isteniyor insanlardan, garip!

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü yazısında, muhafazakâr dünyada yetişen gazeteciler arasında yer alan ve halen ağırlıklı olarak AKP’ye muhalif çizgide bulunan muhafazakâr gazetecilerin çıkardığı Karar gazetesinde yazan Elif Çakır’ın başörtüsünü çıkarmasıyla ilgili konuşulmasını normal olduğunu yazdı. "Şahsen ben de merak etmedim değil neden böyle bir tercihi yaptığını" diyen Yılman, "Yani niye örtüyü takınca 'şakşak' yapılması bekleniyor da… Çıkarınca üç maymun pozisyonuna geçilmesi isteniyor insanlardan… Garip!” ifadesini kullandı.

“Sıradan bir vatandaşa; ‘Bildiğin 10 başörtülü gazeteciyi say!’ denilse… Elif Çakır en başa yazılacak sembollerdendir. Dolayısıyla örtüsünü çıkarması dikkat çekicidir ve onunla aynı görüşü paylaşsın ya da paylaşmasın insanların bunun nedenini sorgulaması da gayet doğaldır” diyen Yılman devamında, “Şahsen ben de merak etmedim değil neden böyle bir tercihi yaptığını… Yanıtını alırım alamam ayrı konu ama sonuçta; ‘Ne oldu da, ne gördü ya da ne düşündü de daha gencecik bir kız çocuğu iken örtünmeyi tercih etmiş olan Elif Çakır örtüyü çıkarmaya karar verdi?’ diye sorgularım” diye yazdı. Yılman şöyle devam etti:

“Bu sorgulamayı çok insan yaptı. Kimi benim gibi içinden. Kimi ise açıktan… Benim anlamadığım şu; Hakaret, küfür, tehdit olmadıktan sonra bu tür sorgulamaların neden; ‘linç, aşağılama, horlama’ şeklinde okunuyor olması. İsmi kamuoyuna mal olmuş başı açık bir kadın kapatınca yani örtününce haber oluyor günlerce ve hatta röportaj için peşinden koşuluyor da… Çıkarınca niye olmasın?

Yani niye örtüyü takınca ‘şakşak’ yapılması bekleniyor da… Çıkarınca üç maymun pozisyonuna geçilmesi isteniyor insanlardan… Garip!”

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TIKLAYIN - Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, başörtüsünü çıkardı