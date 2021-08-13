Sevilay Yılman'dan UCİM'e: Kurucu üyelerinden birinin istismar nedeniyle ilişiğini kesiyorsun ama suç duyurusunda dahi bulunmuyorsun!

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Saadet Özkan'ın başkanı olduğu Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin kurucu üyelerinden birinin istismar nedeniyle dernekle ilişiğinin kesilmesine rağmen hakkında suç duyurusunda bulunulmadığını iddia etti.

Elmalı Davası'nda gerçekleri çarpıtmakla suçladığı Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'ne ilişkin olarak Yılman bugünkü yazısında, "UCİM’in kurucularından olan ancak; 'Bu bağışlar nereye gidiyor?' diye aynı sorgulamaya giriştiği için 'Cinsel istismarcılıkla, tacizle' suçlanan V.Ç olayı da çok ilginç. Suçlama var ama ne garip ki açılmış bir dava yok! Sen Türkiye’deki tüm istismar davalarının takipçisi olduğunu söyleyen bir derneksin ama kendi bünyende ve üstelik de kurucu üyelerinden birinin istismar yaptığını düşünüp ilişiğini kesiyorsun ama hakkında savcılığa suç duyurusunda dahi bulunmuyorsun! UCİM dosyası artık Elmalı Davası’nı aşan bir dosyadır ve bu derneğin başkanı Saadet Özkan kamu adına soru soran gazetecilere cevap vermek yerine demogoji yapmayı filan kesmelidir artık." düşüncesini dile getirdi.

Yılman derneğe şu soruları yöneltti:

"Şu soruları not düşüyor ve Özkan’a bir kez daha yanıtlaması talebi ile çağrıda bulunuyorum!

* Derneğinize kurulduğu günden bu yana yapılan bağış miktarı nedir?

* Bu bağışlar nerede ve nasıl harcandı?

* Bağışlar dışında yurt dışı kaynaklı fonlardan destek aldınız mı?

* Yurt içinde belediyeler veya diğer kamu kurum ve kuruluşlardan organizasyon ağırlamaları yapıldı mı?

* Bünyenizde kaç profesyonel psikiyatrist, psikolog ve hukukçu çalışmaktadır?

* Diğer tüm personeller dahil bu profesyonellerin sayısı ve maaşları, giderleri nedir?"