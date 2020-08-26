Sevilay Yılman'dan 'Beyza Tufan' tepkisi: Eğer o hakaret AK Parti mensubu kadına yapılmış olsaydı o ahlaksızın gözaltına alınma işi sabaha bile kalmazdı

HaberTürk gazetesi yazarı Sevilay Yılman, Şehit Anaları Derneği Basın Sözcüsü Beyza Tufan'a yönelik yapılan "15 Temmuz’da fırsatı kaçırdık. Tekrarı olursa seni cariyem yapacağım Beyza…” hakaret için herhangi bir işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Yılman, "Eğer o hakaret AK Parti mensubu kadına yapılmış olsaydı o ahlaksızın gözaltına alınma işi sabaha bile kalmazdı" düşüncesini dile getirdi.

Yılman, "Sabah olduğunda belki de hakkında tutuklama kararı bile verilmiş olurdu. Peki ülkedeki hukuk bu mudur? Hakaret, küfür, saldırı ancak iktidara mensup ya da yakın olanlara yapıldığında mı devreye girer Bu hukuk sadece bir tarafın haklarını mı gözetir?" diye sordu.

Yılman, "Atatürk’e, hakaret edecek kadar alçalan o sicili bozuk adama Beyza Tufan’a çirkin sözleri nedeniyle neden hukuk aynı hızla işletilmiyor ? Bu arada İsmail Korkut Kumaş denilen terbiyesiz bir örnek sadece. Bu ve bunun gibi onlarcası var. Daha çok yeni oldu. İstanbul Sözleşmesi’ne destek verenlere ağza alınmayacak sinkaflı küfürlerle saldıran adamla ilgili de hiçbir şey yapılmadı. Niye?Neden? İktidardan yana olununca, iktidarın siyasetine destek verilince küfür etme özgürlüğü falan mı var?" ifadesini kullandı.

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