Sevilay Yılman: Çünkü Sevilay, bildiğinden şaşmaz, inandığından asla vazgeçmez, yazacağını da yazar...

CHP'li bir milletvekilinin kendisi dava edebileceğini duyuran HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, olayı anlatırken kendisinden 3. şahıs olarak bahsetti. "Çünkü Sevilay, bildiğinden şaşmaz, inandığından asla vazgeçmez" diyen Yılman, "Yazacağını da yazar" ifadesini kullandı.

CHP'li Gamze İlgezdi'nin 24 Haziran seçim kampanyası sürerken tatile çıktığını daha önce canlı yayında anlatan Yılman, "İlgezdi'nin tatili başıma dert oldu!" ifaesini kullandı.

Yılman bugünkü (18 Temmuz 2018) yazısında şunları kaydetti:

Enteresan bir milletiz vesselam… Ben unutmuştum aslında. Uçmuş gitmişti aklımdan… Ta ki dün telefonla aranıncaya kadar! Eski bir tanıdığımdı CHP’den. Sevdiğim, değer verdiğim bir insan.. Aynen şöyle bir cümle kurdu değerli okurlarım; “Gamze İlgezdi kuzenimdir… Eğer arkadaşlığımızın devam etmesini istiyor isen lütfen Gamze’yle ilgili olumsuz birşeyler yazma!”

Anlamadım tabii ne demek istediğini arkadaşın… Açmasını rica ettim ve açtı. Meğer mesele bundan 1 ay kadar önce, 24 Haziran seçimlerinden hemen sonra Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında söylediklerimmiş. Muharrem İnce ve seçim kampanyasını, CHP Genel Merkezi’nin ne kadar desteklediğini filan konuşurken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun en favori milletvekili Gamze İlgezdi ile ilgili bir anekdot paylaştım…

Bu anekdot da şuydu değerli okurlarım; “Örgüt tam anlamıyla çalıştı denilemez Muharrem İnce için… Bu konuda birçok örnek verilebilir ama ben mesela bizzat şahit olduğum bir olayı aktarayım… Ordu-Giresun mitingini izlediğim Muharrem İnce ile birlikte İstanbul dönüşünde, Sabiha Gökçen Havalimanı VİP’de İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi ve eşi Battal İlgezdi ile karşılaştık. Arife gününden bir gün önce olan 13 Haziran günü tatile gidiyordu İlgezdi Ailesi. Muharrem İnce ve yanındaki heyetle selamlaştığı anda duyduk bunu kulaklarımızla…

“Hayırdır… Nereye yolculuk?” diye sorunca Muharrem İnce, küçük çocukları kucağında olan İlgezdi Ailesi de “Bayram tatiline gidiyoruz” dediler. Bunu sadece ben değil, benimle birlikte Muharrem İnce’nin uçağından inen herkes duydu. Neyse, 24 Haziran seçimlerinin ardından yapılan Habertürk TV’deki programda, seçilme yeri garantide olan milletvekillerinin yeterince çalışmadığını, Muharrem İnce ve ekibi kadar performans göstermediğini örneklemek için bu anekdotu aktardım. Dedim ya yazımın başında… Aslında ben unutmuştum bile bu konuyu.

Ancak dün bu konuyla ilgili önce arkadaşça aranmam ve sonrasında detayını almak üzere tekrar aradığımda; “Neler oluyor?” diye sorunca Habertürk TV’de İlgezdi’leri bayram tatiline giden aile olarak ilan ettiğim için mahkemeye verilebilme olasılığımı öğrendim. Önce çok sinirledim yalan yok ama sonra… “Gamze Hanım, 24 Haziran’dan 1 hafta önce gerçekleşen Ramazan Bayramı’nı ailesiyle tatil yaparak geçirdiğini söylediğin için seni mahkemeye verecek” ifadelerinin resmen aba altından sopa göstererek söyleyen arkadaşın bir anlamda beni tehdit ettiğini anlayınca kahkahalarla güldüm.

İstediği mahkemeye koşabilir İlgezdiler, saygı duyarım… Ama sakın ha sakın! Boş, beleş adamların; “Sevilay’ı iyi tanırım. Elimin altındadır! Sizin hakkınızda yazacaklarını engellerim” artistliklerine aldanmasınlar! Çünkü Sevilay, bildiğinden şaşmaz, inandığından asla vazgeçmez, yazacağını da yazar! Anlaştık mı?