Sevilay Yılman: Bu kraldan çok kralcılık hallerinin en çok yaradığı yer FETÖ!

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Gaziantep’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullahçı Terör Örgütü'ne üye olduğu gerekçesiyle görevden alınan Zübeyde Tekin'in ilerleyen zamanlarda Bakanlık tarafından durumunun tekrar değerlendirilmesi yönünde Valiliğe yazı gönderildiğini belirtti. Valilik atarfından yazının işleme alınmadığını ifade eden Yılman, duruma tepki göstererek, "Bu kraldan çok kralcılık hallerinin en çok yaradığı yer FETÖ! Bu tip garip davranışlara giren her kim varsa bu memlekette bilmeliler ki el altından FETÖ’ye hizmet ediyorlar" dedi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz’un hemen sonrası KHK ile ihraç edilenlerin arasında haksızlığa uğrayanların ivedilikle mağduriyetlerinin çözülmesi hususunda tembihi çok net belli" diyen Yılman, "Hangi kafayla kraldan çok kralcılık yapılıyor cidden merak ediyorum!" ifadesini kullandı.

Sevilay Yılman'ın, "FETÖ’ye hizmetin yeni yöntemi, kraldan çok kralcılık!" başlığıyla (18 Aralık 2017) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kamuda FETÖ mensuplarının ayıklanması amacıyla devletin bütün kurumlarında olduğu gibi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda da aynı uygulama yapıldı. Bildiğim kadarıyla devletin en kritik noktalarına epeyce bir sirayet etmeyi başaran FETÖ’nün bunu en az başarabildiği bakanlıklardan biri de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Nihayetinde sızmışlar ama başka bakanlıklara sızabildikleri ölçüde olamamış bu.

Neyse... Lafı dolandırmadan konuya gireyim. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası binlerce insanın KHK ile FETÖ’cülük şüphesinden çalıştığı kurum ve kuruluşla ilişkisi kesildi. O ilk zamanlarda gelen “Kesinlikle iftira... FETÖ ile uzaktan yakından ilişkim yok!” içerikli mesajları özellikle köşeme taşımadım. Bunun sebebi yalan söylediklerine ya da bu kararları alanların asla yanlış yapmayacaklarına inanmam değildi. Yalan da söyleniyor olabilirdi, alınan kararlar yanlış da olabilirdi! Her şey mümkündü o günlerdeki telaşlı ve aşırı şüpheci ruh hali nedeniyle, onun için de bir süre beklemek en doğrusuydu.

İşte o günlerde benimle temasa geçenlerden birileri de Gaziantep’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nda görevliyken 15 Temmuz sonrası FETÖ’cü olma ihtimali üzerine ilişiği kesilen vatandaşlardı. Toplamda 25 kişi olan bu vatandaşlardan biri de Zübeyde Tekin.

Bu 25 kişinin FETÖ’cü olma ihtimallerine yol açan sebep ise sonradan FETÖ’cülerin hâkimiyetinde olduğu anlaşılan Gaziantep’teki Zirve Üniversitesi! Tekin ve arkadaşlarının söylediği şuydu: “Ne ByLock var, ne Bank Asya’da bir hesap, ne de başka bir ilişki! Tek neden o tarihlerde legal ve YÖK’ün kontrolünde olan bir üniversitede sırf özlük haklarımızı yükseltmek için yapmış olduğumuz yüksek lisans nedeniyle ilişiğimiz kesildi çalıştığımız kurumla!”

Uzatmayalım... Önceki gün Zübeyde Tekin tekrar irtibata geçti şahsımla. Bir iyi haber verdi, bir kötü! İyi habere göre bakanlık, yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Tekin’in ve arkadaşlarının FETÖ’cü olmadıklarına kanaat getirmiş. Gerçekten de Zirve Üniversitesi’nde yaptıkları yüksek lisans dışında FETÖ’yle herhangi bir irtibat, ilişki bulunamamış. Ve bu durum üzerine de 2017 Temmuz’unda Gaziantep Valiliği’ne, “iş akdi fesih edilen personelin durumunun tekrar değerlendirilmesini” isteyen bir yazı yazmış. Ama işe bakınız ki Valilik 4 ay boyunca bakanlığın bu yazısının gereğini yerine getirmemiş. Bunun üzerine bir yazı daha yazılmış. Enteresan ama bakanlığın bu ikinci yazısı da işleme konulmamış. Konulmama konusunda da ısrarlıymış. Bakanlıktan ismini açıklayamayacağım bir yetkili ile görüştüm. Tekin’in anlattıklarının tamamı doğru. Yani bakanlık açısından Gaziantep’teki bu kişilerin göreve döndürülmesi konusunda hiçbir engel yok ama Valilik döndürmüyor. Bahane ne, hangi gerekçeyle bu insanların mağduriyetlerinin devamında ısrar ediliyor bilmiyorum, ama şunu yazmadan geçemeyeceğim: Bu kraldan çok kralcılık hallerinin en çok yaradığı yer FETÖ! Bu tip garip davranışlara giren her kim varsa bu memlekette bilmeliler ki el altından FETÖ’ye hizmet ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 15 Temmuz’un hemen sonrası KHK ile ihraç edilenlerin arasında haksızlığa uğrayanların ivedilikle mağduriyetlerinin çözülmesi hususunda tembihi çok net belliyken, hangi kafayla kraldan çok kralcılık yapılıyor cidden merak ediyorum!