Sevil Demirci: Ahmet Şık ve Nedim Şener'in yanındayız

T24
- Bu yıl 4.sü düzenlenen Yeşilçam Ödülleri’ne 'Çoğunluk' damgasını vurdu. Yapımcı Sevil Demirci’nin gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’i anması salonda çoşkuyla alkışlandı. Ödülleri düzenleyen TÜRSAK'ın Başkanı Engin Yiğitgil'in, Nimet Demir'e yaralamaya teşebüs ve hakaretten dolayı on üç buçuk ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle tartışma konusu olan törende Sevil Demirci kadınLara yönelik şiddeti de kınadı.
'Çoğunluk', 'En iyi Film' de aralarında olmak üzere 4 ödül aldı.
Yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı 'Çoğunluk', 'En İyi Film' de içinde olmak üzere toplam 4 ödül alırken, Cem Yılmaz'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran 'Av Mevsimi' de geceyi aynı sayıda ödülle kapadı.
'Çoğunluk'a verilen 'En İyi İlk Film' ödülünü almak için sahneye çıkan yapımcı Sevil Demirci’nin, "Yayımlanmamış kitapların yasaklandığı zor günleri yaşıyoruz" sözleriyle başladığı, fikir ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptığı; Ergenekon tutuklusu iki gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’le ilgili "yanlarındayız" diyerek noktaladığı konuşması, alkış yağmuruna tutuldu.
Yönetmen ve senarist Seren Yüce geceye katılamadığı için 'En iyi Film' ödülünü almak için bir kez daha sahneye çıkan Sevil Demirci, bu ödülü de, "Dünyada ve Türkiye'de şiddet gören bütün kadınlar için" sözleriyle kaldırdı.
İstanbul’daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve NTV’den naklen yayınlanan gecede ödül alan yapıtlar şöyle: Kültür Sanat Hizmet Ödülleri
Nebahat Çehre, İzzet Günay, Göksel Arsoy Yeşilçam Onur Ödülleri
Türker İnanoğlu En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Av Mevsimi / Okan Yalabık En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Av Mevsimi / Melisa Sözen En İyi Genç Yetenek
Çoğunluk / Esme Madra En İyi İlk Film
Çoğunluk En İyi Sanat Yönetmeni
Yahşi Batı / Hakan Yarkın En İyi Kurgu
Cosmos / Reha Erdem En İyi Müzik
Kavşak / Selim Demirdelen En İyi Görüntü Yönetmeni
Av Mevsimi / Uğur İçbak En İyi Erkek Oyuncu
Av Mevsimi / Cem Yılmaz En İyi Kadın Oyuncu
Eyvah Eyvah / Demet Akbağ En İyi Senaryo
Çoğunluk / Seren Yüce En İyi Yönetmen
Cosmos / Reha Erdem En İyi Film
Çoğunluk