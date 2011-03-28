Sevil Demirci: Ahmet Şık ve Nedim Şener'in yanındayız

T24

'Çoğunluk', 'En iyi Film' de aralarında olmak üzere 4 ödül aldı.Yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı 'Çoğunluk', 'En İyi Film' de içinde olmak üzere toplam 4 ödül alırken, Cem Yılmaz'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran 'Av Mevsimi' de geceyi aynı sayıda ödülle kapadı.'Çoğunluk'a verilen 'En İyi İlk Film' ödülünü almak için sahneye çıkan yapımcı Sevil Demirci’nin, "Yayımlanmamış kitapların yasaklandığı zor günleri yaşıyoruz" sözleriyle başladığı, fikir ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptığı; Ergenekon tutuklusu iki gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’le ilgili "yanlarındayız" diyerek noktaladığı konuşması, alkış yağmuruna tutuldu.Yönetmen ve senarist Seren Yüce geceye katılamadığı için 'En iyi Film' ödülünü almak için bir kez daha sahneye çıkan Sevil Demirci, bu ödülü de, "Dünyada ve Türkiye'de şiddet gören bütün kadınlar için" sözleriyle kaldırdı.İstanbul’daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve NTV’den naklen yayınlanan gecede ödül alan yapıtlar şöyle:Nebahat Çehre, İzzet Günay, Göksel ArsoyTürker İnanoğluAv Mevsimi / Okan YalabıkAv Mevsimi / Melisa SözenÇoğunluk / Esme MadraÇoğunlukYahşi Batı / Hakan YarkınCosmos / Reha ErdemKavşak / Selim DemirdelenAv Mevsimi / Uğur İçbakAv Mevsimi / Cem YılmazEyvah Eyvah / Demet AkbağÇoğunluk / Seren YüceCosmos / Reha ErdemÇoğunluk