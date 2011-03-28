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Kültür-Sanat

Sevil Demirci: Ahmet Şık ve Nedim Şener'in yanındayız

Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi İlk Film seçilen Çoğunluk'un yapımcısı Sevil Demirci'nin konuşması geceye damgasını vurdu...

28 Mart 2011 02:00

T24 - Bu yıl 4.sü düzenlenen Yeşilçam Ödülleri’ne 'Çoğunluk' damgasını vurdu. Yapımcı Sevil Demirci’nin gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener’i anması salonda çoşkuyla alkışlandı. Ödülleri düzenleyen TÜRSAK'ın Başkanı Engin Yiğitgil'in, Nimet Demir'e yaralamaya teşebüs ve hakaretten dolayı on üç buçuk ay hapis cezasına çarptırılması nedeniyle tartışma konusu olan törende Sevil Demirci kadınLara yönelik şiddeti de kınadı.  


'Çoğunluk', 'En iyi Film' de aralarında olmak üzere 4 ödül aldı.

Yönetmenliğini Seren Yüce’nin yaptığı 'Çoğunluk', 'En İyi Film' de içinde olmak üzere toplam 4 ödül alırken, Cem Yılmaz'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandıran 'Av Mevsimi' de geceyi aynı sayıda ödülle kapadı.

'Çoğunluk'a verilen 'En İyi İlk Film' ödülünü almak için sahneye çıkan yapımcı Sevil Demirci’nin, "Yayımlanmamış kitapların yasaklandığı zor günleri yaşıyoruz" sözleriyle başladığı, fikir ve ifade özgürlüğü vurgusu yaptığı; Ergenekon tutuklusu iki gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’le ilgili "yanlarındayız" diyerek noktaladığı konuşması, alkış yağmuruna tutuldu. 

Yönetmen ve senarist Seren Yüce geceye katılamadığı için 'En iyi Film' ödülünü almak için bir kez daha sahneye çıkan Sevil Demirci, bu ödülü de, "Dünyada ve Türkiye'de şiddet gören bütün kadınlar için" sözleriyle kaldırdı. 

İstanbul’daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ve NTV’den naklen yayınlanan gecede ödül alan yapıtlar şöyle: 


Kültür Sanat Hizmet Ödülleri 

Nebahat Çehre, İzzet Günay, Göksel Arsoy 


Yeşilçam Onur Ödülleri 

Türker İnanoğlu 

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu 

Av Mevsimi / Okan Yalabık 

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu 

Av Mevsimi / Melisa Sözen 

En İyi Genç Yetenek 

Çoğunluk / Esme Madra 

En İyi İlk Film 

Çoğunluk 

En İyi Sanat Yönetmeni 

Yahşi Batı / Hakan Yarkın 

En İyi Kurgu 

Cosmos / Reha Erdem  

En İyi Müzik 

Kavşak / Selim Demirdelen 

En İyi Görüntü Yönetmeni 

Av Mevsimi / Uğur İçbak 

En İyi Erkek Oyuncu 

Av Mevsimi / Cem Yılmaz  

En İyi Kadın Oyuncu  

Eyvah Eyvah / Demet Akbağ 

En İyi Senaryo 

Çoğunluk / Seren Yüce  

En İyi Yönetmen 

Cosmos / Reha Erdem

En İyi Film 

Çoğunluk 



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