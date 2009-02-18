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Politika

Sevigen'e 'etik' operasyonu

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in durumu bugün CHP MYK'da ele alınacak. Karar yarın açıklanacak.

18 Şubat 2009 02:00

CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in durumunun bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacağına işaret ederek, "Kurulumuzun ciddiyetinden şüphem yok. Herhalde bir tedbir düşüneceklerdir" dedi. Buna karşın Mustafa Özyürek, "Ortada hukuki değil, ama etik bir sorun var" yorumunda bulunarak rahatsızlığını dile getirdi. Bu açıklamalar, CHP'de Sevigen için operasyona start verildi yorumlarına neden oldu.

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Sevigen: İstifa etmiyorum

Adı İstanbul'da bir arsa yolsuzluğuna karışan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in durumu parti içinde tartışılıyor. Basın toplantısı düzenleyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Sevigen'in partideki geleceği MYK toplantısında ele alınacak.

'Yarın açıklarım'

Meclis'te gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan CHP İstanbul Milletvekili Ali Topuz, bu konuda bugün konuşmayacağını, çünkü bugün CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu'nun toplanacağını ifade etti. Topuz, "Bu toplantı bitmeden bizim birşey söylememiz doğru olmaz. O toplantı bitsin ondan sonra belki yarın bir açıklama yaparım" dedi.

'Birşey çıkması lazım'

'Bir beklentiniz var mı?' şeklindeki soru üzerine Topuz, "Beklentim var tabi. Birşey çıkması lazım. Onu beklememiz lazım. Kurulumuzun ciddiyetinden kuşkum yok. Herhalde bir tedbir düşüneceklerdir" dedi.

'Kendi düşüncelerimi söylerim'

Topuz, 'Bu tedbir istifa mı?' sorusuna ise, "Onu bilemiyorum. Onu bir görelim. Onların takdir hakkını ben kullanmayayım. Ama yarın ben bu konuda kendi düşüncelerimi açıklayacağım" karşılığını verdi.

'Hukuki değil, etik sorun var'

CHP Sözcüsü ve Genel Sayman Mustafa Özyürek, partisinin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ile ilgili iddialara ilişkin olarak, ''Ortada hukuki ya da yasal açıdan bir sorun yok ama etik sorun olabilir'' dedi.

Özyürek, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından bir grup gazetecinin sorusu üzerine, Genel Sekreter Yardımcısı Sevigen'in hakkındaki iddialara dün düzenlediği basın toplantısında cevap verdiğini, kamuoyunun da buna ilişkin değerlendirmeyi yapacağını kaydetti.

''Tabii hukuki ya da yasal açıdan bir sorun yok ama etik sorun olabilir'' diyen Özyürek, bir milletvekilinin ticari ilişkilerinde özenli davranması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Özyürek, MYK toplantısında Sevigen hakkındaki iddiaların konuşulmadığını söyledi.

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