Sevigen: İstifa etmiyorum

CHP Genel sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Emin Atmaca'nın hakkındaki iddialarını yanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi. Sevigen satırbaşlarıyla şunları söyledi:



Herkesin talebi yeri gelmiyor, olay bu



- Ben hangi seviyedeyim ki torpil yapabileyim.

- Dört seneden beri hesabıma bir lira girmiş değil. Girmişse şu an istifa ederim. Bana 1 TL vermişlerse hemen istifa ederim. Alnım açık, yüzüm ak.

- Bu olayda ben kendimden başka herkese yardım ettim.

- İstifa etmemi gerektirecek belirgin bir sebep yok. Niye edeyim, bir neden yok ki. İftira atılıyor.

- Ben buraya milletin gücü ile geldim iki gazete manşeti ile gitmem. İspat etsinler bırakırım.

- Bir Anadolu çocuğunun CHP'nin en üst kademesinde görev yapmasını çekemiyorlar.

- Adaylardan çok talep geliyor. Herkesin isteği olmuyor. Olay tamamen budur.



Ne olmuştu?



CHP çarşaf açılımının mimarı olan Eyüp Belediye Başkan Aday Adayı Emin Atmaca, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'in kendisine etik olmayan bazı tekliflerde bulunduğunu iddia ederek istifa etmişti.



Atmaca şunları söylemişti: "Sayın Sevigen bana 'Genel merkezle konuştum, adaylığın tamam' demiştir. Partiye katılım törenini birlikte organize ettiğimizi söylemişti. Sayın Genel Başkan Baykal bana ve akrabalarımıza rozet takmıştı. Ancak daha sonra Mehmet Sevigen benden kabul edemeyeceğim etik olmayan isteklerde bulunmuştur. Sayın Sevigen'den bu tavrı görmem beni yaraladı ve 19 Ocak 2009'dan itibaren belediye başkan aday adaylık sürecim sone erdi. Ben ve CHP'ye katılan 7 bin dostumuzun da Sevigen ve onun gibilere desteğimizi çektiğimizi belirtmek isterim."



Evet, aracılık yaptım



Basın toplantısında Selenyum Panaroma'nın arsa satışında arabuluculuk yaptığı iddialarını da doğrulayan CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, konuya ilişkin şunları söyledi:



"Sevigen adaylık için 600 bin dolar istedi iddiası yapıldı. Hatta bazıları dedi ki niye hep Sevigen’in adı karışıyor? Ben de dedim ki yargıya gittim dedim. Bu iddialar bir kasete dayanıyormuş. 15 gündür kaset çıkmıyor. Niye biliyor musunuz? Böyle ima ederek, saklayarak, gündemde tutarak bir kampanya devam ediyor. Benim de çok taleplerim oldu, ama taleplerimiz bazen yerine geliyor, bazen gelemiyor. Taleplerimiz yerine gelmiyor diye insanlara baskı yapmak, karalamak çok hoş olmuyor.



20 yıldır sizinle beraber siyaset yapıyoruz. Çok fazla birbirimizi kırdığımızı hatırlamıyorum. Ardından bir rant ittifakı! Yine manşet! Beşiktaş'ta yapılan binayla ve arsala ilgili yazı. Sonra yine 'aracı Sevigen' İki kişiyi tanıştırmaktan başka hiçbir şey yok. Ne aracısı ben ne yapmışım ki? İçerde tek yerde Sevigen geçiyor ama 'aracı Sevigen' Çünkü kurgu Sevigen üzerine. Bugünkü olayda "Bu da CHP'nin Şaban Dişli'si" Üzülüyorum ama önemli değil. Her şeyin bir cevabı var. Hesabı millete verecek olduktan sonra... Gerçekten en küçük bir yetim hakkı bana geçse, sokağa çıkamam. Ben parti değiştirirken bile aylarca üzülmüştüm.



Bu arsa Tayyip Erdoğan döneminde alınmış 3 emsal olarak. Mahkeme kararıyla bunun 2,5 emsal olduğu onaylatılmış. Satarken de arsayı 2,5 emsal çıkacağını tahmin etmiş.



Sonra ben bu arkadaşları tanıştırdım. Ciddi alışveriş yaptılar. Bana çok teşekkür ettiler. Ne yapalım dediler? Ben de 40 - 50 çocuğu giydirirseniz iyi olur dedim. Umarım giydirmişlerdir. O zamandan bu zamana imar durumu aynı olduğu için, rant işi nasıl oldu anlamış değilim. Kimden rica etmişim, hangi belediyeden rica etmişim? Yok böyle bir şey.



Sevigen aracı oldu. İki insanı birbirine tanıştırmada... Dediler ki emek verdiniz, ortak olalım mı? Benden mi onlardan mı geldi teklif... Olur dedik. Benim bir evim var dedim, satarız, belli bir oranda ortak olurum. Süre geçti evi satamadım. Ortaklık fesholdu. Kendi hesabıma 1 lira girmişse istifa ederim. Bir tekini ispat etsinler 20 yıllık siyasi hayatımı bırakırım. İki günlük siyaset adamı değilim ki. Deniz Baykal'ın yanında 20 yıldır bir Anadolu çocuğu nasıl durur diyenler var."





