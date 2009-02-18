AKP’li Şaban Dişli’nin istifasında önemli rol oynayan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen hakkındaki yolsuzluk iddiaları konusunda kısa ve öz bir açıklama yaptı: ‘Sevigen gereğini yapmalıdır’



AKP’li Şaban Dişli’nin Silivri’deki bir arsanın imar sorununu çözme karşılığında 1 milyon dolarlık protokol imzaladığını ortaya çıkaran ve Dişli’nin istifasında büyük rol oynayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen hakkındaki yolsuzluk iddiaları için de, “Sevigen gereğini yapmalı” dedi.

Vatan gazetesi, “CHP’li Sevigen’in, İstanbul Dikilitaş’taki 23 katlı Selenium Panorama Residans’ın arsa satışında yaptığı aracılık için 1 milyon 120 bin dolarlık ‘kâr payı protokolü’ yaptığını” ortaya çıkardı. Protokole ilişkin belgeleri yayımlayan gazete, Sevigen’i muhalefetin “Şaban Dişli’si” olmakla suçladı.



‘Partiyi etkiler’



Milliyet gazetesini dün CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ile birlikte ziyaret eden Kılıçdaroğlu, önce televizyondan Mehmet Sevigen’in Ankara’da düzenlediği basın toplantısını izledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan gazetesinde Sevigen’le ilgili yayımlanan haber konusunda kısa ve öz bir açıklama yapmayı tercih etti.

“Her olumsuz olayın, siyasi partileri etkileyeceği açıktır” diyen Kılıçdaroğlu, Sevigen’le ilgili olarak, “Sayın Sevigen gereğini yapmalı” diye konuştu.

