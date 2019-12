Sevigen 600 bin doları yalanladı

Bir süre önce türbanlı binlerce yakınıyla birlikte CHP'ye üye olan ve partide 'çarşaf açılımı'nı başlatan, ancak Eyüp'ten belediye başkan adayı yapılmayınca yine topluca istifa eden Emin Atmaca, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'i suçlamayı sürdürdü.

Atmaca, Sevigen'in kendisinden adaylık için 600 bin dolar istediğini, bunu vermeyince yaptırmış olduğu villalardan birini istediğini, bu da gerçekleşmeyince aday yapılmadığını ileri sürdü.



Vatan yazarı Mustafa Mutlu, Sevigen'le ilgili iddiaları bugün de yazdı. İşte Mutlu'nun Sevigen'in ağır şekilde suçlandığı yazısı:



Dün CHP’nin İstanbul ilçe örgütlerinde yaşanan büyük bir huzursuzluktan söz etmiştim. CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, belediye başkan adaylarının belirlenmesinde “kişisel çıkar sağlamak”la suçlanıyordu.



Ben de bu suçlamalardan sadece dördünü kısaca anlatıyordum...

CHP; yazının yayınlanmasıyla deyim yerindeyse tüm örgütleriyle ayağa kalktı.

Mehmet Sevigen sabah saatlerinde bazı televizyonların canlı yayınına çıkarak, beni yalanlayacağını açıkladı.

Sonra da telefon ederek benimle görüşmek istediğini söyledi ve öğle saatlerinde gazeteye geldi.



Ben o sırada çalan telefonlara yanıt veremez durumdaydım...



Çünkü sadece İstanbul’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından arayan CHP’liler Sevigen’le yaşadıklarını iddia ettikleri kendi hikâyelerini anlatıyorlardı.



Sevigen odama geldiğinde, bu yüzden uzunca bir süre konuşamadık. Ama çalan her telefonu, kendisine dinlettim... Ağır hakaretleri, iddiaları, suçlamaları yanımda benimle birlikte dinledi.

Sonra telefonları kapattım ve “Görüyorsun... Yazdıklarım, seninle ilgili suçlamaların yüzde biri bile değil” diye konuya girdim.



O da tüm bu iddiaların aday olamayan partililerin hayal ürünü ve karalaması olduğunu söyledi.

Bu arada kendisine “8 dakikalık bir ses kaydı”ndan da söz ettim. Böyle bir ses kaydından haberi olup olmadığını sordum.



Önce bembeyaz oldu, sonra da yemin ederek kimseyle akçeli bir işe girmediğini söyledi.

Ardından bana bir açıklama göndermek üzere odamdan ayrıldı.

Sevigen’le aramızda geçen bu görüşmenin bir bölümüne de gazetemiz yazarlarından Aydın Ayaydın tanıklık etti.



Sevigen, gönderdiği açıklamada özetle:

Siyaset hayatı boyunca dürüstlükten ayrılmadığını...

Eyüp aday adayı Emin Atmaca’ya hiçbir zaman adaylık sözü vermediğini... Ondan etik olmayan taleplerde bulunmadığını... Bu konuyu yargıya götüreceğini...

Pendik’teki adayın belirlenmesinde kesinlikle kendisinin bir dahli olmadığını...

Bakırköy Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Kemal Aydın’la görüşmediğini...

Beylikdüzü’nde kendisinin mevcut adayı desteklemediğini, başka bir aday adayından yana tavır aldığını, ama aday belirleme kurulundan çıkan karara saygı duyduğunu...

Kendisine yönelik bu saldırıların “belden aşağı vurma” olduğunu...

Alnı açık, yüzü ak bir halde görevini yapmaya devam ettiğini söylüyor...



Sonra; Mehmet Sevigen’i “kişisel çıkar sağlamak”la suçlayan, Eyüp aday adayı Emin Atmaca’yı aradım...



Kendisinin de benimle konuşmak istediğini, yazdıklarımın az bile kaldığını söyledi.

Hemen konuya girdim ve “Sevigen gerçekten sizden kişisel çıkar talep etti mi” diye sordum.



Aynen şunları söyledi:



“600 bin dolar istedi. Bunu parti için kullanacaklarını belirtti. Ben ise böyle bir parayı vermem durumunda, seçimi kazandıktan sonra Eyüp halkına fatura çıkarmak zorunda kalacağımı, böyle bir talebi asla kabul edemeyeceğimi söyledim. Sonra benim Göktürk’te ev yaptığımı ve o evlerden birini almak istediğini dile getirdi. Hatta İl Belediye Meclis Üyesi Muhittin Aker’le şu anda da yanımda olan benim ekibimden Hadi Işık da bu görüşmelere tanık oldu. Sonra Göktürk’e gidip evleri gezdi. Ben indirim yapmaya hazırdım; ama onun para vermeye niyeti yoktu. Ev olayı da olmayınca, o güne kadar beni aday göstereceklerini söyleyen Sevigen vazgeçti ve aday olamayacağımı söylemeye başladı. Bu arada partinin Eyüp örgütünün hesabına 50 bin lira yatırmamı istemişti, ben gerisini daha sonra tamamlamak üzere 5 bin lira yatırmıştım. Aday olmadığım kesinleştikten sonra iade ettikleri bu paranın dekontu elimde.”



Olayın tanığı olan Hadi Işık’la görüşüp görüşemeyeceğimi sordum. Telefonu verdiği Hadi Işık da Emin Atmaca’nın anlattığı her şeyin kelimesi kelimesine doğru olduğunu, mahkemede tanıklık edebileceğini söyledi.



Bu arada... Sadece dün 15’e yakın belediyeyle ilgili benzer iddialar bana ulaştı...

Bu dosyalar üzerinde çalışmaya devam ediyorum.



Ve son bir not:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinden ulaşan bilgilere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Kılıçdaroğlu, örgütten yükselen bu iddialardan büyük rahatsızlık duyuyormuş.



Atatürk’ün partisinin geldiği noktayı ve bu partide yaşandığı iddia edilen olayları aklınız hayaliniz alabiliyor mu?



Sevigen: İstifa ederim



CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, kendisiyle ilgili iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu, "Ne 600 bin dolar ne de iddia edildiği gibi ev istediğini" bildirerek, var olduğu öne sürülen ses bandının hiç vakit kaybetmeden ortaya çıkarılmasını istedi.



Sevigen, kendisiyle ilgili olarak ortaya atılan iddialar konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasına, "Benimle ilgili olarak rüşvet iddiasında bulunanların alnını karışlarım" sözleriyle başlayan Sevigen, 20 yıllık siyasi yaşamı boyunca ağır sorumluluklar yüklendiğini, ilkeli ve dürüst davranmaktan ödün vermediğini belirtti.



Bu nedenle sık sık bazı çevrelerin, ‘çıkar, mevki ve makam peşinde koşanların’ hedefi olduğunu savunan Sevigen, açıklamasında "Bu saldırı ve suçlama da aynı anlayışla ortaya atılan tamamen gerçek dışı bir iddiadır. Bu suçlamanın neye dayandığını, arkasında hangi siyasi hesap ve emellerin yattığını iyi biliyoruz. O nedenle diyorum ki 600 bin dolar ve ev istediğimi iddia edenler bunu dayandırdıkları ses bandını hemen ortaya çıkarsınlar ve içeriğini açıklasınlar" ifadelerine yer verdi. Sevigen, şunları kaydetti:



"Ben ne 600 bin dolar, ne de iddia edildiği gibi ev istedim. 'Gezdi, gördü' dedikleri inşaatların yerini bile bilemem. İddia sahibi ile hiç baş başa kalmadım ve görüşmedim. Öte yandan kendisine aday olmayacağını 20'ye yakın dernek başkanı önünde söyledim.



Hiçbir dernek, vakıf veya kuruluşa bağış yapması için de yönlendirmedim. Gerçek bu iken böylesine asılsız, çirkin ve siyasi amaçlı iddialara itibar edilmesi hem üzüntü verici hem de şahsım ve CHP'yi karalama amaçlıdır. Altını çizerek bir kez daha vurguluyorum, var olduğu öne sürülen ses bandı hiç vakit kaybetmeden hemen ortaya çıkarılmalı ve açıklanmalıdır. Bu konuda (hodri meydan) diyorum. Eğer o bantta benim rüşvet talep ettiğim, 600 bin dolar istediğim kayıtlı ise 20 yıllık siyasi hayatımı hemen bitirir, üzerime düşeni yaparım. Ama adi ve alçakça iddia doğru değilse yargıda bunun hesabını sonuna kadar sorarım."