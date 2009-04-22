Sevgiye atılan köprü

Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkı sağladığını belirtti.



Koncuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin 89. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını anımsattı.



23 Nisan'ın, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Koncuk, Ulu Önder Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içte ve dışta ciddi tehditlerle karşı karşıyadır. Üstelik ayak oyunlarıyla Türkiye'yi devre dışı bırakmaya ve insanlarımız arasına nifak tohumları ekmeye çabalayanlar, hayali haritaların önünde konuşmalar yapanlar, dört koldan parçalama ve yok etme faaliyeti

içerisindedir. Bu noktada, gelecek nesillere büyük görev düşmektedir. Çünkü çocuklarımız, Cumhuriyet'in, egemenliğin, demokrasinin, barışın sacayağıdır.



Okuyamayan, geleceğine güvenle bakamayan, terör örgütlerinin maşası haline gelen, bağımsızlık ve özgürlük bilincinden yoksun, umutsuz, mutsuz çocuklarla gelişebilmemiz, dünya ülkeleriyle yarışabilmemiz mümkün değildir. Bu noktada çocuklarımıza gereken önemi vermeli, onları hayata Ulu Önderimiz Atatürk'ün ışığında, değerlerimize sahip çıkacak şekilde hazırlayabilmeliyiz."



Dünyada çocuklarının karşı karşıya kaldığı açlık, yoksulluk, savaş, eğitimsizlik ve istismarlara değinen Koncuk, "Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında 23 Nisan'ın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Atamızın çocukları nasıl önemsediğini gösteren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na sahip çıkmak hepimizin görevidir. Ulu Önder Atatürk;ün çocuklarımıza emaneti olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya çocukları arasında dostluk, kardeşlik ve sevgi bağlarının pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır" dedi.



