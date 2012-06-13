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'Sevgisiz kalmış kadın, karafatmalara benziyor'

Gülben Ergen'in Twitter'da attığı mesajların Ayşe Özyılmazel'e gönderildiğine yorumlandı

13 Haziran 2012 16:55

Ayşe Özyılmazel, Gülben Ergen'in selülitlerinin haber konsu olmasının ardından Ergen'in gösterdiği tepkiyi eleştiren yazı kaleme aldı. Özyılmazel'in, 'Fotoğraflarını fotoşoplarsan kendine sorman gerekenler var güzel kadın' yazısına Ergen'den cevap gecikmedi. 

Gülben Ergen, selülitli fotoğraflarıyla ilgili yorum yapan Ayşe Özyılmazel'e ağır sözlerle yüklendi: Aç kalmış köpekler gibi.... Ağzından nefret salyaları akıyor

Ergen'in selülitleriyle ilgili olarak Ayşe Özyılmazel sert bir yazı kaleme aldı. Özyılmazel Ergen'in magazine fotoşoplanmış taş gibi mayolu fotoğraflarını yolladığını hatırlatarak öfkelenmesini yersiz bulduğunu belirtti ve ünlü şarkıcının öfkesinin de kendi bedeniyle barışık olmamasından kaynaklandığına vurgu yaptı.  Bu yazı ve özellikle kadınların yaptığı diğer yorumlara çok sinirlenen Ergen, önce Mevlana'nın "Düşündüğünü söyle, söylediğini yap, yaptığının arkasında dur; ama dikkat et sözünün altında ezilme!" şeklindeki sözünü paylaştı, ardından da aşunları yazdı: "Sevgisiz kalmış kadınlar ne hırçın... Aç kalmış köpekler gibi.... Ağzından nefret salyaları akıyor. Sadırıyor, saldırtıyor karafatmalar gibi sinsice." 

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