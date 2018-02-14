Sevgiliye zirvede ateşten kalp

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TATİL için Kıbrıs\'tan Erzurum\'daki Palandöken Kayak Merkezi\'ne gelen Dalga- Mustafa Derat çifti, Sevgililer Günü nedeniyle karlar arasında kutlama yaptı. Kaldıkları otelin terasındaki karlar içine büyük bir kalp yaptırıp çevresini de alevlerle süsleten Mustafa Derat, eşi Dalga ile keman eşliğinde dans etti.

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin Girne kentinden Paladöken\'e geldiklerini ve hayran kaldıklarını belirten 2 çocuklu Derat çifti, ikinci balayı yaşadıklarını söyledi. Kıbrıs\'ta mimarlık yapan Mustafa Derat, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi 13 Şubat gecesinde eşine sürpriz yapmak istediğini anlattı. Derat şöyle dedi:

\"Evliliğimizin 14\'üncü yılında eşime ilginç bir kutlama yapmak istiyordum. Polat Erzurum Resort Hotel\'in animatör ekibine böyle bir isteğimin olduğunu söyledim. Onlar da bunu yerine getirdi. Eşimi, romantik bir yemeğin ardından alıp otelin terasına getirdim. Eşim gördüğü manzara karşısında şaşırdı. Keman çalan müzisyenin eşliğinde kalbin içine girdik ve arkadaşlar kalbi ateşe verince muhteşem bir görüntü yaşandı. Daha sonra yanan kalbin ortasında dans ettik.\"

Bu sürprizi hiç unutmayacağını söyleyen İngilizce öğretmeni Dalga Derat ise \"Burası gerçekten çok güzel bir yer. Eşim hep böyle sürprizler yapar. Bu kez yaşadığımız şehirden uzakta olduğumuz için ne yapacak diye merak ediyordum. Ama yine yapacağını yaptı. Onu çok seviyorum\" dedi.



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