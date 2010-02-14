Sevgiliye 'sorumlu' hediyeler...

T24 - Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü! Sevgilinize 'anlamlı' bir hediye vermek isterseniz, LÖSEV, TOÇEV ya da UNICEF'e bağışta bulunabilir, WWF Türkiye'den pelüş panda, tişört ya da ikili kupa alarak sevgilinize sürpriz yapabilirsiniz



Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü! Tüm dünyada kutlanan bu özel gün, Sevgililer Günü’nü kutlamak istemeyenler için bile ‘anlamlı’ hale gelebilir. Klasik hediye alternatifleri dışına çıkıp sevgilinize ‘anlamlı’ bir hediye vermek isterseniz sosyal sorumluluk projeleri arasından birini seçebilirsiniz. Kırmızı gülün dışına çıkıp, yapacağınız bağışla bir öğrencinin eğitimine ya da lösemili bir çocuğun tedavisine katkı sağlayabilirsiniz. Sevginizi sunarken, sosyal sorumluluk anlamında da ‘çorbada tuzunuz’ olabilir.





7 Ağaç Ormanları’na katkı...



Tüm dünyada kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde ‘sevgimi nasıl anlatsam’ telaşına düşen, sevenlere, sosyal sorumluluk faaliyetleri yürüten vakıf ve dernekler, ‘kırmızı gülün’ dışına çıkarak, sağlayacakları katkılarla, sevdiklerine en anlamlı hediyeyi vermeye davet ediyor.



Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ‘7 Ağaç Ormanları’ Proje Sorumlusu Burcu Yazlar yaptığı açıklamada, 14 Şubat’ta sevgilileri, dalından koparılan güller sunmak yerine, toprağı fidanla buluşturmaya davet etti. Yazlar, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve yaşatılmasına katkıda bulunmak amacıyla, kent, havza, bölge ve ülke ölçeğinde projeler üreten ÇEKÜL Vakfı’nın, yaklaşık yirmi yıldır çalışmalarına devam ettiğini söyledi.



Sevenlere, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 7 ağaç ormanlarına katkı sağlayarak sevdiklerine en anlamlı hediyeyi sunmayı tavsiye eden Yazlar, “1993 yılında başlattığımız 7 Ağaç Ormanları Projesi, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında tüketim alışkanlıklarının dönüşmesinin önemli payı olduğu inancıyla, doğaya olan borcumuzu ödemeyi anlamlı bir armağana dönüştürüyor. 17 yıldır Çevre ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan 7 Ağaç Ormanları, bireysel ve kurumsal katılımla dikilen yaklaşık 3 milyon fidanla, Antalya, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Mardin, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Van’da bakımları özenle yapılarak büyüyor. Bir insanın bir yılda tükettiği yaklaşık 7 ağacı doğaya yeniden kazandırıyoruz. Sevgililer, vakfımızın internet sitesinden 35 lira karşılığında 7 Ağaç Ormanları’na katkıda bulunabilirler” diyor.





TOÇEV’e destek...



‘Okumak her çocuğun hakkıdır’ sloganıyla yola çıkan Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı da (TOÇEV) sevgililerden, sevgilerini en anlamlı şekilde anlatacakları bağışlarla taçlandırmalarını bekliyorlar. TOÇEV yetkilileri, www.tocev.org.tr adresinden yapılacak bağışlarla pek çok çocuğun eğitiminde umut olunabileceğini söyledi.

TOÇEV’in bağış sayfasından, bir çocuğun eğitimine 50 lira ile katkı sağlanacağı gibi, 30 ile 45 lira karşılığında bir çocuğun kışlık mont, bere ve atkı, giysi ya da test kitabı seti alınarak katkıda bulunulabiliyor.





LÖSEV bağış bekliyor



Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanı sıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmek için kurulan Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), özel günlerde satışa sunduğu ürünlerin gelirlerini vakfın amaçları için kullanıyor. Vakfa, katkı sağlamak için (www.ispanak.com.tr) adlı satış sitesinden, bu özel günü en kalıcı kılmak için alışveriş yapılarak, LÖSEV’e katkı da bulunabilirsiniz.





Çevrecilere...



“Siz verebileceğiniz kadarını verin, biz onu en akıllıca şekilde kullanacağımıza söz veriyoruz” diyen WWF - Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Derneği) de Sevgililer Günü’nde ‘hem anlamlı hediye hem doğaya katkı’ diyenleri bekliyor.

Derneğin ‘www.garantialisveris.com/wwfturkiye’ internet sitesinden, üzerinde “doğal hayatı korumayı” temsil eden panda resimleri bulunan ikili kupayı 25 liradan, pelüş pandayı 35 liradan yada üzerinde panda figürü bulunan tişörtü 20 liradan satın alarak, hem derneğe katkıda bulunabilir hem de sevgilinizi sevindirebilirsiniz.





Çocuk ve gençler için...



Çocukların ve ailelerin yaşam koşullarını iyileştirmek üzere çalışan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Toplumsal barış, dayanışma ve değişimin gençlerin öncülüğünde gerçekleşeceğine inanarak kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İnsanın bütün varlıklara ve ekolojik bütüne saygı duyduğu, var oluşunun doğa üzerindeki etkisini bilerek yaşadığı ve sonucunda, doğanın korunmasını gerektirmeyecek bir yaşam tarzını benimsediği bir dünyaya ulaşmak amacıyla yola çıkan Doğa Derneği’nin internet sitelerinden de alış veriş yaparak sevgi mesajınızı en anlamlı olarak sevdiğinize verebilirsiniz. Bu yıl bir değişiklik yapın ve sevgilinize ‘sorumlu’ bir armağan verin.





