Sevgiliye özel çikolatalar ilgi gördü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde kalp şeklinde, üzerinde \'Seni Seviyorum\' yazan çiftlerin fotoğraflarının bulunduğu çikolatalar ilgi gördü.

14 Şubat Sevgililer Günü\'nde sevgisine hoş bir sürpriz yapmak isteyenlerin tercihi, farklı içerik ve kutulara sahip olan çikolatalar oldu. Günler öncesinden resimli çikolata ve çikolata kutuları siparişi aldıklarını ifade eden esnaf Hamdi Çarşıbaşı, \"14 Şubat Sevgililer Günü\'nde bu çikolatalara olan ilgi memnuniyet verici. İçerik olarak kalpli olmak üzere birçok renkte hazırladığımız çikolataların fiyatları 5 TL\'den başlıyor. Kutulu ve içerik olarak daha süslü olan şekerlerimiz de var. Sevgililerin ağızlarını ve gönüllerini tatlandırmak için yaptığımız çikolatalar fındıklı ve fıstıklı olarak hazırlanıyor. Bazı çiftler, kutuların üzerine kendi resimlerini de yaptırabiliyor\" dedi.

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