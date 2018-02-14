Sevgiliye özel bebekler yapıyor

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de evli, ikiz çocuk annesi Arzu Özer, 14 Şubat Sevgililer Günü için kişiye özel bebekler yapıyor.

Asıl mesleği inşaat mühendisi olan Arzu Özer, 4 yıldır Art Doll (bebek sanatı) alanında birbirinden değişik bebekler yaptığını belirtti. Tarihi evlerin bulunduğu Odunpazarı semtinde \'Arzu\'nun Bebekleri\' adlı atölyesinde kumaştan ve bezden bebekler yapan, ayrıca burada kadınlara bebek yapım kursu da veren Arzu Özer, sevgililer için de kişiye özel bebekler yaptığını söyledi.

İkiz çocuklarına doğal malzemelerden oyuncaklar yapmak için bebek yapımına başladığını anlatan Arzu Özer şunları söyledi:

\"İkizlerime doğal malzemelerden ne yapabilirim diye düşünürken, bezden bebek yapmaya başladım. Daha önce dikiş bilgim bile yoktu. Yaptığım oyuncak bebeklerde sadece doğal malzemeleri kullanıyorum. Yaptığım bebekleri eşim Zafer çok beğendi. Bu bebeklerle bir sergi açmak istediğini söyledi. Açtığımız sergilere Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da geldi. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Elyaftan kumaşa, kağıt hamurlarına kadar her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Bebeklerin saçlarını koyun yününden yapıyoruz ve şampuanla yıkadıktan sonra kök boyalar ile boyuyoruz. Sağlık açısından zararlı olan hiçbir madde kullanmıyoruz.\"

SEVGİLİLERE BEBEK

Daha önce Büyükşehir Belediyesi\'nde kadınlara bebek yapım kursu verdiğini anlatan Arzu Özer, bu kursları atölyesinde de sürdürdüğünü belirtti. 500\'e yakın kişinin kurs gördüğünü ifade eden Özer, 14 Şubat Sevgililer Günü için de sevgiliye özel bebekler yaptığını söyledi. Özer, \"Kişi bebekleri için vatandaşlar, bebeği yapılacak kişinin fotoğrafını gönderiyorlar Kişi bebeği diyoruz biz buna, o fotoğraftaki kişiyi elyafla çalışarak, benzetmeye çalışarak yapıyoruz ve kişiye gönderiyoruz. Kişiye özel olduğu için kişi bebeklerini çok fazla paylaşmıyoruz. Kimisi sevgilisinin kişi bebeğini, kimisi annesinin, babasının veya çocuklarının kişi bebeğini yaptırıyor\" diye konuştu.



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