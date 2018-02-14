Sevgiliye keman eşliğinde çiçek

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da bir çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çiçekleri kemancı eşliğinde gönderiyor.

Muratpaşa ilçesindeki Flora Center Çiçekçilik firması, 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne özel bir etkinlik hazırladı. Müşterilerin isteğine göre hazırlanan çiçekler, müzisyen eşliğinde sevgilinin adresine gönderiliyor. Çiçeklerle kemancıyı karşılarında gören sevgililer, duygularını gizleyemiyor.

Mehmet Fedakar da eşi Gülay Fedakar\'a kemancı eşliğinde çiçek gönderdi. Çiçekle kemancıyı karşısında gören Gülay Fedakar, büyük mutluluk yaşadı. Eşinin her yıl kendisine çiçek göndermesine alıştığını belirten Fedakar, \"Çok şaşırdım. İlk defa keman eşliğinde müzik ve bizim en sevdiğimiz şarkı. Çok güzel bir hediye\" dedi. Gülay Fedakar eşinin bu jestine, kemancının çaldığı \'Huysuz ve Tatlı Kadın\' şarkısına eşlik ederek karşılık verdi.

Firma sahibi Fatih Selçuk, sevgililer için değişik bir organizasyon yaptıklarını söyledi. Selçuk, “Müşteri gelip çiçeğini beğeniyor, ardından iş yerimizdeki kemancı ile oturup sevgilisinin sevdiği şarkıda anlaşıyor. Çiçeği teslim ederken başka bir arkadaşımız bu mutlu anı görüntüleyerek ölümsüzleştiriyor\" diye konuştu.

Geçen yıl düzenledikleri bu etkinlikte kemancının siparişlere yetişmekte zorlandığını anlatan Selçuk, duruma göre kemancı sayısını artırabileceklerini söyledi. Selçuk, çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, “Çiçek, kemancı ve anı görüntülemenin fiyatı 75 liradan başlıyor\" dedi.

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