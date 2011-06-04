Sevgilisiyle Umre'ye gitti

T24 - Ozan Güven de Umre'ye giden ünlüler kervanına katıldı.





Türkan Derya’dan boşandıktan sonra Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Hüsnü Güreli’nin kızı Yosun Güreli ile aşk yaşayan Ozan Güven, sevgilisinin isteği üzerine kutsal toprakları ziyaret etti.

İkili, 8 günlük Umre turunda ilk olarak Medine’de kaldı ve Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu mescidi ziyaret etti.

Daha sonra Mekke’ye giderek Kabe’yi ziyaret eden çift, oradan aldıkları hediyelik eşyaları da arkadaşlarına ve aile fertlerine dağıttı.