Sevgilisiyle 'şartlı' barıştı

Yeşilçam Ödül Gecesi’nde sevgilisi Zeynep Dörtkardeş ile samimi görüntüler veren Burak Özçivit, barışma çabalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:“Zeynep’in iş hayatı yoğun, benim de öyle. Bazen aylarca uzakta kalmak zorunda oluyoruz. Öpüşme sahnesi için kendisinden özür diledim, o da bana filmlerde öpüşme yasağı getirmesi şartı ile barışacağını söyledi. Ben de daha dikkatli olma sözü verdim. Gergin geçen günlerin ardından sık sık konuşup birbirimizi anlama ve dinleme fırsatı bulduk. Yanlış anlamalara yol açacak davranışlardan ve öpüşmelerden kaçınacağız. İkimiz de genciz, birbirimizi kıskanmak hakkımız değil mi? Bundan sonra ben belki senaryoya bakıp öpüşebilirim ama Zeynep rol icabı da olsa filmlerde öpüşmeyecek. Bu yönde karar aldık. Zeynep’ten ayrı kaldığım üç hafta bana üç yıl gibi geldi. Bu bana ders oldu. Daha dikkatli olacağıma söz verdim.”Zeynep Dörtkardeşler ise “Dizide rol gereği de olsa bazı öpüşmeler, insanlarda yakınlaşma sağlayabiliyor. Burak’ı 5 yıldır tanıyorum. İyi tanıdığımı sanıyorum. Uzun süre görüşmeyince, öpüşme sahnesini de görünce olanlar oldu. Bu ne biçim öpüşme diye Burak’a sık sık sordum. O da bana anlatmakta güçlük çekince üç hafta süren sorun yaşadık. Ama şimdi fırtınalı günler geride kaldı, birbirimize güveniyoruz” dedi.Genç sevgililerin birlikte akşam yemeğine çıktıkları ve ardından arkadaşlarıyla pasta kesip barışmayı kutladıkları belirtildi. Halen İstanbul’da olan Burak Özçivit’in haftasonu Muğla’ya dönüp dizi çekimlerine katılacağı belirtildi.(DHA)