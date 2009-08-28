Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü

Samsun' da 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ve ağabeyiyle plan yapıp kocasını öldüren kadın, hapse atıldı.



Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Köyü'nde yaşayan Havva Eroğlu (35), ağabeyi Dursun Acar (37) ve eğlencelerde davulculuk yapan evli ve iki çocuk babası sevgilisi Ömer Keskin(44) ile birlikte 15 yıllık eşi Mevlüt Eroğlu'nu (46) ortadan kaldırmak için korkunç bir plan hazırladı.



Bir eğlencede davul çaldıktan sonra gece yarısı eve dönen Mevlüt Eroğlu, yolda eşi Havva Eroğlu ve sevgilisi Ömer Keskin ile karşılaşdı. Havva Eroğlu, sevgilisinin tüfeğiyle eşini arkasından vurdu. Mevlüt Eroğlu, kanlar içinde yere düşerken sevgililer olay yerinden kaçtı. Eroğlu'nun cesedini bulan köylülerin durumu bildirildiği jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada faillere ulaşamadı.

Cinayeti aydınlatmak için çalışmalarına devam eden ekipler, Havva Eroğlu ile Ömer Keskin'in iddiaya göre 10 yıldır süren ilişkilerinin olduğunu belirledi. Havva Eroğlu, azmettirici olduğu iddia edilen ağbisi Dursun Acar ve sevgili Ömer Keskin, gözaltına alındı. Keskin'in evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı iddia edilen yeni temizlenmiş, tek kırma tüfek ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarında Keskin, "Havva ile 10 yıldır birlikteyiz. Ağabeyi bana Mevlüt'ü ortadan kaldıralım, Havva'yı sen al yoksa başkasına veririz diyordu. Havva o gün eşinin işten geldiğini söyledi. Ben de gittim. Yolda karşılaştık. Ancak ben vurmadım. Mevlüt'ü, arkasından tüfeğiyle Havva vurdu. Sonra da kaçtık" şeklinde ifade verdi.



"Eşimin öldüğü gün fındık bahçesinde sevgilimle birlikte oldumBAHÇESİNDE SEVGİLİMLE "



İfadesinde, eşini kendisinin vurmadığını iddia eden Havva Eroğlu ise, "Eşimle 15 yıldır evliyiz. Ömer, bana 3 yıl önce tecavüz etti. Daha sonraları, benim de isteğimle birlikte olmaya başladık. Eşimin öldüğü gün de fındık bahçesinde birlikte olmuştuk. Bizim birlikteliğimizi eşim bir yıl önce mal beyanında bulunmadığı için cezaevine girdiğinde arkadaşından öğrenmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra ikimizle de konuştu, ancak kabul etmedik. Bu nedenle bize karşı kin duyuyordu. Eşimle çocuğumuz olmadığı için evlatlık edinmiştik. Eşimi ben öldürmedim" diye ifade verdi.



Jandarmadaki sorguları tamamlanan Havva Eroğlu, azmettirici olduğu iddia edilen ağabeyi Dursun Acar ile sevgili Ömer Keskin, Salıpazarı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne gönderildi.