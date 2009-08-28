Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü

Samsun' da 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ve ağabeyiyle plan yapıp kocasını öldüren kadın, hapse atıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesi Konakören Köyü'nde yaşayan Havva Eroğlu
(35), ağabeyi Dursun Acar (37) ve eğlencelerde davulculuk yapan evli ve
iki çocuk babası sevgilisi Ömer Keskin(44) ile birlikte 15 yıllık eşi
Mevlüt Eroğlu'nu (46) ortadan kaldırmak için korkunç bir plan hazırladı.
Bir eğlencede davul çaldıktan sonra gece yarısı eve dönen Mevlüt
Eroğlu, yolda eşi Havva Eroğlu ve sevgilisi Ömer Keskin ile karşılaşdı.
Havva Eroğlu, sevgilisinin tüfeğiyle eşini arkasından vurdu. Mevlüt
Eroğlu, kanlar içinde yere düşerken sevgililer olay yerinden kaçtı.
Eroğlu'nun cesedini bulan köylülerin durumu bildirildiği jandarma
ekipleri, yaptığı araştırmada faillere ulaşamadı.
Cinayeti aydınlatmak için çalışmalarına devam eden ekipler, Havva
Eroğlu ile Ömer Keskin'in iddiaya göre 10 yıldır süren ilişkilerinin
olduğunu belirledi. Havva Eroğlu, azmettirici olduğu iddia edilen
ağbisi Dursun Acar ve sevgili Ömer Keskin, gözaltına alındı. Keskin'in
evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı iddia edilen yeni
temizlenmiş, tek kırma tüfek ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarında
Keskin, "Havva ile 10 yıldır birlikteyiz. Ağabeyi bana Mevlüt'ü ortadan
kaldıralım, Havva'yı sen al yoksa başkasına veririz diyordu. Havva o
gün eşinin işten geldiğini söyledi. Ben de gittim. Yolda karşılaştık.
Ancak ben vurmadım. Mevlüt'ü, arkasından tüfeğiyle Havva vurdu. Sonra
da kaçtık" şeklinde ifade verdi.
"Eşimin öldüğü gün fındık bahçesinde sevgilimle birlikte oldumBAHÇESİNDE SEVGİLİMLE "
İfadesinde, eşini kendisinin vurmadığını iddia eden Havva Eroğlu ise,
"Eşimle 15 yıldır evliyiz. Ömer, bana 3 yıl önce tecavüz etti. Daha
sonraları, benim de isteğimle birlikte olmaya başladık. Eşimin öldüğü
gün de fındık bahçesinde birlikte olmuştuk. Bizim birlikteliğimizi eşim
bir yıl önce mal beyanında bulunmadığı için cezaevine girdiğinde
arkadaşından öğrenmiş. Cezaevinden çıktıktan sonra ikimizle de konuştu,
ancak kabul etmedik. Bu nedenle bize karşı kin duyuyordu. Eşimle
çocuğumuz olmadığı için evlatlık edinmiştik. Eşimi ben öldürmedim" diye
ifade verdi.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan Havva Eroğlu, azmettirici olduğu
iddia edilen ağabeyi Dursun Acar ile sevgili Ömer Keskin, Salıpazarı
Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme
tarafından tutuklanarak Çarşamba Cezaevi'ne gönderildi.