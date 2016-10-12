T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sevgilisinin üç kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 30 yıl hapis

38 yaşındaki S.A., 17, 19 ve 20 yaşlarındaki üç kız kardeşe cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu

12 Ekim 2016 20:55

Zonguldak’ta, birlikte yaşadığı sevgilisinin 17, 19 ve 20 yaşlarındaki üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki S.A., 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2014 yılında meydana geldi. S.A., iddiaya göre eşiyle boşandıktan sonra 3 kızıyla yaşayan sevgilisi 41 yaşındaki E.T.’nin evine yerleşti. Yaklaşık 5 ay evde kalan S.A., sevgilisinin kızları 17 yaşındaki T.G., 19 yaşındaki A.G. ve 20 yaşındaki M.G.’ye cinsel istismarda bulundu. Kızların annesinin şikayeti üzerine tutuklanan S.A., ’cinsel istismar’ ve ’kişi hürriyetini yoksun kılma’ suçlarından 53 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık avukatı, müvekiline E.T. ve 3 kızı tarafından kumpas kurulduğunu, suçlamaların doğru olmadığını söyledi. Son sözü sorulan sanık da, "Bu bir komplodur" dedi.Mahkeme heyeti, sanık S.A.’ya toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

ETİKETLER

tacizsevgilicinsel istismar30 yılzonguldak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24