Sevgilisinin, kızını taciz etmesine sessiz kalan anneye 18, tacizciye 22 yıl hapis cezası!

Kayseri’de ortaokul öğrencisi kızının gözü önünde sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği, bu kişinin kızına cinsel istismarda bulunmasına sessiz kaldığı iddiasıyla hakkında dava açılan 46 yaşındaki S.K. 18 yıl, sevgilisi 45 yaşındaki H.Ç. de 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yasin Dalkılıç'ın DHA'da yer alan haberine göre, olay, ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki M.N.K.’nın öğretmenine gidip "Annem, babamı evine temizliğe gittiği evli ve bir çocuk babası Hilmi Ç. ile aldatıyor" demesiyle ortaya çıktı. Kız öğrencinin annesinin sevgilisinin kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söylemesi üzerine öğretmenin desteği ile olay yargıya taşındı.



Öğrenci M.N.K. ifadesinde, Hilmi Ç.’nin evlerine gelerek gözleri önünde annesiyle cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. Annesine porno CD izlettirmek isteyen Hilmi Ç.’nin annesinin yanında kendisini de öptüğünü belirten M.N.K., bir defasında annesinin su getirmek için odadan ayrılmasıyla kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini ve elle sarkıntılıkta bulunduğunu anlattı. İfadesinde M.N.K., annesi ile sevgilisinin cinsel ilişkilerini de bir süre kendisine izlettirdiklerini söyledi.



Öğrenci M.N.K.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan annesi Semiha K. ile sevgilisi Hilmi Ç., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.



Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına tutuklu sanıklar Hilmi Ç., Semiha K. ile mağdur M.N.K ve avukatlar katıldı. Sanık S.K., gözyaşlarıyla verdiği ifadesinde, maddi sıkıntı nedeniyle evlere temizliğe gittiğini anlattı. H.Ç.’ın evinde temizlik yaparken kendisiyle sevişmek istediğini söyleyen Semiha K. şunları söyledi:



"Ben kendisine ’seninle sevişerek eşine saygısızlık yapmam’ dedim. ’Eşim duyarsa yuvam bozulur’ dedim. Cep telefon numaramı alarak beni aradı. Telefonla konuştuk, benimle birlikte olmak için çok ısrarcı olunca, kabul ettim. Anahtarı almak için evime geldi, beni yatak odasına götürdü. Birkaç gün sonra tekrar temizliğe gittiğimde bana sarıldı ve ilişkiye girdik. Bir ara Hilmi’nin eşi ilişkimizden şüphelenmeye başladı. Biz de dışarıda buluşmaya karar verdik. Erkilet bölgesinde araç içerisinde ilişkiye giriyorduk. Hilmi bir ara grup ilişki yapmak istediğini bunun için evime rahat girip çıkması için kızım M.N.K.’nın olması gerektiğini söyledi. Kızıma, ’babanın parası yok zengin biriyle arkadaşlık etmem gerekiyor’ dedim, kızım Hilmi ile sevgili olmamı kabul etti. Hilmi bir süre sonra evime geldi, cinsel ilişkiye girme teklifini kızıma sordum. O da yan odayagitti. Hilmi ilişki sırasında kızımı odaya çağırarak ‘ Madem sevgili olmamıza izin verdin, bunları görmen lazım’ dedi ve kızımı da cinsel ilişki yaşadığımız yere çağırdı."



Kızım yaşadığı olay sonrası psikolojisi bozularak 12 gün hastane de yattı" dedi.



Diğer sanık 'Ben masumum' dedi





Sanık Hilmi Ç. ise yaşanan olaylarının kendisi ile ilgisi olmadığını, iddia edilen yerlere gitmediğini M.N.K.’yı annesi Semiha K. aracılığıyla tanıdığı belirterek, "Ben namusum şerefim için yaşarım. Olmayan bir şeyi ispatlamak zordur. Mağdure ile annesi arasında çelişkiler var. Bir annenin kızına böyle bir şey yaptırması ve annenin sessiz kalması mümkün değil, masumum" dedi.



Mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada anne Semiha K., kızı ve eşine bakarak "Beni affedin" diyerek ağladı. Mahkeme heyet yapılan yargılama sonucu Hilmi Ç.’ye ’çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6 ay, anne Semiha K.’ya ise ’cinsel istismar’ suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Kararın ardından sanık Hilmi Ç., eşi ve annesi baygınlık geçirdi.