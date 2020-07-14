Sevgilisinin evine çilingirle giren adamın hapsi isteniyor

İstanbul'da 24 yaşındaki genç kız, kendisinden haber alamadığı için evine çilingirle giren sevgilisinden şikayetçi olunca genç adam hakkında dava açıldı. Şahsın 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki İklim Ö., ile 32 yaşındaki Ahmet D., 6 Ağustos günü tartışıp akşam saatlerine kadar iletişim kurmadı. Ahmet D., ilerleyen saatlerde genç kadının evine gitti ancak İklim Ö. kendisiyle görüşmek istemedi.

Çilingire "Kız arkadaşımdan haber alamıyorum" dedi

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, Ahmet D. bunun üzerine çilingire giderek kız arkadaşından haber alamadığı için endişelendiğini ve hayatından kaygı duyduğunu söyledi. Önce dış kapıyı açan çilingir daha sonra genç kadının daire kapısını da açıp Ahmet D.'yi içeri soktu. Genç kadın karşısında sevgilisini görünce çığlık atarak yardım istedi ve polisi aradı.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Ahmet D., sevgilisine uzun süre ulaşamadığı için hayatından endişe ettiğini ve bu nedenle eve girdiğini beyan etti.

2 yıl hapsi isteniyor

Savcılık, 'konut dokunulmazlığını' ihlal eden Ahmet D. hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.