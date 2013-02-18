Sevgilisini reklam ilanıyla terk etti

İngiltere’nin Manchester şehrinde yaşayan bir kadın Sevgililer Günü’nde sevgilisini terk etmek için reklam panosu kiraladı. Laura isimli kadın, sevgilisinin öğle yemeklerini yediği benzin istasyonundaki reklam panosunu kiralayarak ayrılık mesajını yayınladı.

Laura mesajında, “Dan, seni Gary için terk ediyorum. Kıyafetlerin annende ve evin kilitlerini değiştirdim. Sevgililer Günü’nde böyle bir şey yaptığım için üzgünüm” yazdı.

The Sun gazetesinin haberine göre, ayrılık ilanın fotoğrafı kısa sürede Twitter ve Facebook’ta yayıldı. Olayla ilgili “Ayrılmak zaten kötüyken, her zaman gittiğin yerde böyle bir şeyi görmek çok ağır kaçmış” yorumları yapıldı.