Sevgilisini öldürüp videoya çekti, mahkemede hakime "neden indirim yapmadınız" diye sordu!

İstanbul'da Sevgililer Günü'nde kız arkadaşı Samira Lkhadır'ı öldürdükten sonra telefonundan video çekerek arkadaşına gönderen Majed Saeb Alshaıkh, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Neden indirim yapılmadı?" diye soran sanığa, mahkeme başkanı "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" diye cevap verdi.



İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh ile avukatı ve maktul Samira Lkhadır'ın ailesinin avukatı hazır bulundu. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan tutuklu sanık Majed Saeb Alshaıkh tercümanı aracılığıyla beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Majed Saeb Alshaıkh'ı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığa herhangi bir indirim de uygulamadı.

"Neden indirim yapılmadı?"

Cezayı öğrenen sanık, "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu. Mahkeme Başkanı da "Bilerek ve isteyerek öldürdüğün için indirim uygulamadık" diye cevap verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Haseki Sultan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Majed Saeb Alshaıkh, kız arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü.

Alshaikh, genç kadını öldürdükten sonra çektiği videoyu da arkadaşıyla paylaşmıştı.