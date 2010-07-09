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Yaşam

Sevgilisini öldürüp köpeklere yedirdi!

Brezilyalı futbolcu sevgilisini öldürüp köpeklere yedirmekle suçlanıyor.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Brezilyalı futbol yıldızı eski sevgilisini boğarak öldürdükten sonra cesedini köpeklere yedirmekle suçlanıyor.
    

Brezilya’nın en popüler kulübü olan Flamengo’nun kalecisi Bruno Fernandes’in 25 yaşındaki eski sevgilisi Eliza Samudio yaklaşık bir ay önce ortadan kaybolmuştu.


25 yaşındaki Fernandes suçlamaları reddediyor ve vicdanının rahat olduğunu söylüyor.


Ancak polis Fernandes’in onlu yaşlarında olan bir kuzeninin verdiğ ifadede kalecinin genç kadının kaçırılıp öldürülmesinde parmağı bulunduğunu itiraf ettiğini söylüyor.


Samudio ortadan kaybolmadan önce çocuğunun babasının evli olan kaleci olduğunu söylüyordu


Kurban Smudio’nun Rio de Janeiro’da bir otelden zorla alındıktan sonra Belo Horizonte kentinde boğularak öldürüldüğü belirtiliyor. 
 

Polis cesedin parçalara ayrıldığını ve bir kısmının köpeklere yedirildiğini, geri kalanının ise betonun altına gömüldüğünü söylüyor.


Fernandes ise bu suçlamaların 2014 Dünya Kupası finallerinde Brezilya’nın kalesini koruması şansına zarar verebileceği için üzüldüğünü söylüyor.

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