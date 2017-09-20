Sevgilisini öldürüp, jandarmaya teslim oldu (2)

\'TECAVÜZ ETTİ\' DEDİĞİ SEVGİLİSİNDEN ÇOCUĞU VARMIŞ

Gaziantep\'te sevgilisi Ahmet Arif Arhan\'ı bıçakla öldürdükten sonra jandarmaya teslim olan Dilara A.\'nın kendisine tecavüz ettiği için öldürdüğünü söylediği Arhan\'dan 4 aylık çocuğu olduğu ve olay sırasında bebeğin de evde olduğu belirtildi. Ayrıca Dilara A. ve annesinin jandarmaya telefon etmeden önce evdeki kan lekelerini temizlediği ve Dilara A.\'nın üzerindeki kanlı elbiseleri de değiştirdiği belirlendi. Dilara A.\'nın jandarmadaki sorgusu devam ediyor.