Sevgilisini öldüren Oscar Pistorius'a taksirle cinayetten 5 yıl hapis cezası

Güney Afrikalı ampute atlet Oscar Pistorius, sevgilisin öldürmekten beş yıl hapse mahkum oldu.

Pistorius, manken Reeva Steenkamp'ı geçen yıl Sevgililer Günü'nde evlerinde vurarak öldürmekten yargılanmış ve suçlu bulunmuştu.

Ancak geçen ay açıklanan kararda Pistorius'un önceden planlayarak değil, "taksirle" ölüme sebebiyet verdiğine karar verilmişti.

Güney Afrika'da "kusurlu cinayet" olarak ifade edilen bu suç, öldürme niyeti olmaksızın, ihmal sonucu işlenen cinayet anlamına geliyor ve 15 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.

27 yaşındaki Pistorius olay gecesi eve hırsız girdiğini zannettiğini ve sevgilisini hırsız sanarak silahı ateşlediğini söylemişti.

29 yaşındaki manken, realite şov yıldızı ve hukuk fakültesi mezunu Reeva Steenkamp, tuvaletteyken başına isabet eden üç kurşunla yaşamını yitirmişti.

Dünya tarihinde iki takma bacakla hem Paralimpik Oyunlara hem de Olimpiyatlar'a katılan ilk atlet olan Pistorius'un bu başarısından kısa süre sonra işlediği cinayet ülkesinde ve hayranlarında şok etkisi yaratmıştı.