Sevgilisini öldüren Kırgız kadına 'tahrik ve iyi hal' indirimiyle 12.5 yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı (31) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Kırgız Aigul Nurbek Kyzy (34), 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Manavgat\'ta, geçen mart ayında sevgilisi Salim Sarıkaya\'yı sanayideki işyerinde alkol aldıktan sonra başlayan tartışmanın ardından öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Aigul Nurbek Kyzy\'ın yargılandığı davada karar duruşması yapıldı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Aigul Nurbek Kyzy, Rusça tercüman ve bilirkişi, Salim Sarıkaya\'nın annesi Emine Sarıkaya ile babası Muhammet Sarıkaya, tarafların avukatları katıldı.

\'KASTEN ÖLDÜRME\' DEĞİL

Mahkeme başkanının izinli olması nedeniyle üye hakim Zekiye Aybeniz Karaaslan başkanlığında yapılan duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle dosyanın yeni baştan incelendiği hatırlatıldı. Mahkeme başkanı dosyada karar aşamasına gelindiğini belirterek, sanık avukatı Hatime Kılınçoğlu\'na söz verdi. Avukat Kılınçoğlu, müvekkilinin tanık beyanlarıyla sabit olduğu şekliyle Salim Sarıkaya\'ya sadece bir defa bıçak darbesi vurarak sağ kolundan yaraladığını, bunun nedeninin de gördüğü şiddet nedeniyle kendini savunmak olduğunu söyledi. Bu nedenle yargılamanın \'kasten öldürme\' suçundan değil, \'neticesi itibariyle ağırlaştırılmış yaralama\' suçundan yapılması gerektiğini aktaran Kılınçoğlu, \'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez\' maddesinin uygulanmasını, müvekkilinin tahliyesi ve beraatını istedi.

Son sözü sorulan sanık Aigul Nurbek Kyzy da cinayeti hatırlamadığını tekrar ederek, \"Bu cinayeti işlemişsem, bilerek böyle bir eylemde bulunmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim\" dedi.

İYİ HALDEN İNDİRİM

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Aigul Nurbek Kyzy\'yı Salim Sarıkaya\'yı öldürmekten önce ömür boyu hapse mahkum etti. Olayın haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme heyeti, Aigul Nurbek Kyzy\'nın cezasını önce 15 yıla, ardından iyi hal ve davranışları dolayısıyla 12 yıl 6 aya indirdi.

FOTOĞRAFLI