Sevgilisini öldüren Güney Afrikalı sporcu Pistorius serbest bırakıldı

Kız arkadaşını dikkatsizlik sonucu öldürmekten aldığı 5 yıllık hapis cezasını çeken Güney Afrikalı atlet Pistorius, kalan cezasını ev hapsinde geçirecek

Olimpiyatlara katılan ilk paralimpik atlet olan ve 2013'te kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı öldürmekten suçlu bulunan Güney Afrikalı sporcu Oscar Pistorius'un, kalan cezasını bugünden itibaren ev hapsinde geçireceği bildirildi.



Güney Afrika Cumhuriyeti Islah Gözetleme sözcüsü Manelisi Wolela, ünlü atletin Pretoria’da bulunduğu hapishaneden salıverildiğini duyurdu.



Güney Afrika yasalarına göre, mahkumlar aldıkları hapis cezasının altıda biri kadar süreyi cezaevinde geçirdikten sonra şartlı tahliye ya da kefalet gibi bazı koşullar altında serbest bırakılabiliyor.



Pistorius, kız arkadaşı Reeva Steenkamp'ı 14 Şubat 2013'te Pretoria'daki evinde "dikkatsizlik sonucu öldürmekten" 5 yıl hapse mahkum edilmişti. 28 yaşındaki Pistorius, mahkemedeki ifadesinde evine zorla girildiğini düşünerek banyonun kapısından ateş ettiğini ve o sırada kız arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu savunmuştu. Yargılama 7 ay sürmüştü.