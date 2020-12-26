Sevgilisini öldürdükten sonra parçalara ayıran Rus tarihçiye 12 yıl hapis

Rusya'da aynı zamanda öğrencisi de olan sevgilisini, vücut bütünlüğünü bozarak öldüren tarihçi Oleg Sokolov'a 12 yıl hapis cezası verildi.

Sokolov, 2019 Kasım ayında, aşırı alkollü bir şekilde, içinde vücut parçaları olan bir çanta ile nehre düşmüştü. 63 yaşındaki Sokolov'un dairesinde de vücut bütünlüğü bozulmuş bir kadın cesedi bulunmuştu. 24 yaşındaki Anastasia Yeşçenko'ya ait olduğu anlaşılan cesedin, kafası da vücudundan ayrılmıştı.

Sokolov mahkemedeki ifadesinde, Yeşçenko'ya dört el ateş ettiğini, daha sonra testere ve mutfak bıçağı ile de parçalara ayırdığını itiraf etmişti.

St Petersburg polisi, ünlü tarihçinin eviyle birlikte, nehirin akış istikametinde de vücut parçaları bulmuştu.

Sokolov'un ifadesinde, 24 yaşındaki kurbanın cesedinden kurtulduktan sonra, halka açık bir alanda Napolyon kılığına girerek intihar edeceğini de söyledi.

Fransa Şeref Nişanı sahibiydi

Fransız İmparatoru Napolyon konusunda uzman olan Oleg Sokolov, Fransa Şeref Nişanı sahibiydi.

Öldürülen Anastasia Yeşçenko da Fransız tarihi eğitimi almış, Profesör Sokolov ile akademik çalışmalara imza atmıştı.

Yeşçenko aynı zamanda Sokolov ile birlikte dönem canlandırmalarına da katılıyordu.