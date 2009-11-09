Sevgilisini Lindsay Lohan'a kaptırdı!

Eşi Brad Pitt'i Angelina Jolie'ye kaptıranJennifer Aniston'ın İskoç sevgilisi Gerard Butler da geçtiğimiz günlerde, 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen partide Lindsay Lohan ile son derece samimi bir tablo çizdi. Partiye katılanlar, çiftin öpüştüğünü ve geceyi birlikte terk ettiklerini iddia etti. Haberi duyuran magazin dergileri, 39 yaşındaki Butler'ın, her söyleşide Aniston'la sadece arkadaş olduklarını vurguladığına ve hayatında çok fazla kadın olduğuna dikkat çektiler.