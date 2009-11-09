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Sevgilisini Lindsay Lohan'a kaptırdı!

Lindsay Lohen'ın son kaçamağı bu kez Jennifer Aniston'ı derinden yaraladı!

09 Kasım 2009 02:00

Lindsay Lohen'ın son kaçamağı bu kez Jennifer Aniston'ı derinden yaraladı!

 5Eşi Brad Pitt'i Angelina Jolie'ye kaptıran
Jennifer Aniston'ın İskoç sevgilisi Gerard Butler da geçtiğimiz günlerde, 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen partide Lindsay Lohan ile  son derece samimi bir tablo çizdi. Partiye katılanlar, çiftin öpüştüğünü ve geceyi birlikte terk ettiklerini iddia etti. Haberi duyuran magazin dergileri, 39 yaşındaki Butler'ın, her söyleşide Aniston'la sadece arkadaş olduklarını vurguladığına ve hayatında çok fazla kadın olduğuna dikkat çektiler.


Lindsay Lohan galerisi için tıklayınız

Jennifer Aniston galerisi için tıklayınız

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