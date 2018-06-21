Sevgilisini kendi kitabında yazdığı gibi öldürdü

Kanadalı film yapımcısı ve milyoner mülk varisi Blake Leibel, nişanlısı ve yeni doğan bebeğinin annesi olan Ukraynalı Lana Kasian’ı arkadaşlarıyla beraber yazdığı Syndrome (Sendrom) grafik romanındaki gibi öldürdü.

Olay 2016’da Kaliforniya’da gerçekleşti. Dava ise bu ay gerçekleşiyor. Blake Leibel şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapisle yargılanıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Blake Leibel, 2008 yılında Bald filmini çekti. 2010 yılında ise, davasında kullanılan, Syndrome (Sendrom) grafik romanını arkadaşları ile beraber yazdı. Ardından, Iana Kasian ile tanıştı; birkaç yıl sonra nişanlandılar. 2016’da Kasian ve Leibel bir bebek sahibi oldu. Birkaç hafta sonra ise, Leibel, Kasian’ı evinin yatak odasında öldürdü.

Leibel, nişanlısına evinin yatak odasında önce şiddet uyguladı ve işkence etti. Ardından, Kaisan’ın kafa derisini soymaya çalışıp bir kısmını kopardı. Kaisan acıdan bayılınca onu öldürdü. Ölümünün ardından onun tüm kanını akıttı ve bedenini yıkadı.

Polis, Mayıs 2016’da zorla Leibel’in evine girdi. Leibel o sırada evdeydi ve evin ve yatak odasının kapılarına barikat kurarak polisleri uzak tutmaya çalıştı. Polisler barikatları aşarak eve girdikten sonra Leibel’i tutukladı.

Kaisan’ın bedeni yatak odasında, yatakta, kanı akıtılmış yıkanmış çıplak bedeni battaniye ile örtülmüş halde bulundu. Yüzünün yarısı ve kulağı ise, sonrasında evin dışındaki çöpte bulundu, yoktu.

Dava görülmeye başlanınca kurbanın annesi mahkeme de gözyaşlarına boğuldu. Blake Leibel ise ifadesiz bir yüzle davayı izlese de suçsuz olduğunu iddia etti. Davacı Bölge Savcısı Tannaz Mokayef ve yardımcılarından Beth Silverman, Kasian cinayetinin aslında planlandığını iddia ettiler.

Leibel’in Syndrome grafik romanının sonunun aynen gerçekleştirdiği belirtildi. Kitabın son sayfasındaki parmaklardan damlayan kanın Iana Kasian’ın cinayeti sırasında tamamen gerçekleştirildiğini iddia eden davacılar, grafik romanı hakime gösterdi. Jüriden biri grafik romanı okuduğunu belirterek davanın güçlenmesini sağladı.

Leibel iddia edilen cinayet, sakatlama, ağırlaştırılmış sakatlama ve işkenceye karşı suçsuz olduğunu iddia etti. Yine de jüri, Blake Leibel’i, davanın detaylarına bakarak ve Leibel’in dava boyunca hareketsiz ve düz bir yüzle duruşunu yorumlayarak, Iana Kaisan’ın cinayetinden suçlu buldu. 26 Haziran'da hâkimin kararını vereceği son duruşma gerçekleşecek.