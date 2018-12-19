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Sevgilisini döven okul müdür yardımcısı açığa alındı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C

19 Aralık 2018 17:29

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K. (38) adlı sevgilisini dövdüğü iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.
Olay, 24 Kasım akşamı İncivez Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, başka bir okulda güvenlik görevlisi olarak çalışan C.K., sevgilisi Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet M.\'yi evinde başka bir kadınla yakaladı. C.K. ve Ahmet M. arasında tartışma çıktı. Ahmet M., tartışma sırasında C.K.\'yı dövdü. C.K., Soğuksu Polis Merkezi\'ne giderek Ahmet Ahmet M.\'den şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili soruşturma başlattı. Görevlendirilen müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda müdür yardımcısı Ahmet M., açığa alındı.

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