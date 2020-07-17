Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Rubato'nun solisti Özer Arkun'un ifadesi ortaya çıktı: Elim kontrol dışı burun kısmına çarptı

Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Rubato'nun solisti Özer Arkun, polise verdiği ifadede, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Kollarından tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına çarptı" dedi.

Kız arkadaşı B.Y.'nin şikâyeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "Tehdit", "Yaralama", "Hürriyeti tahdit", "Cinsel saldırı" suçlamalarıyla hakkında başlattığı soruşturma kapsamında polise ifade veren Özer Arkun, şikâyetçi B.Y. ile bir yılı aşkın süredir ciddi birliktelik yaşadığını söyledi.

"Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım"

İfadesinde B.Y.'nin 'aşırı kıskanç olduğunu, bu nedenle birçok kez tartışma yaşadıklarını' öne süren Arkun, olay günü de bu nedenle tartıştıklarını belirterek, "Çocuklarıma ve bana hakaretlerde bulunarak üzerime saldırdı. Tartışmanın uzamaması için bende evden çıkmak istedim. Gitmeme engel olup hakaretlerde bulundu. Kollarından ve bileklerinden tutmaya çalışırken bir anda elim kontrol dışı suratına, burun kısmına çarptı. Dengesini kaybederek yere düştü. Burnunu tutarak kendisini yatağın üstüne attı. Bende hemen kendisini kaldırdım. Burnundan kan damlamaya başlamıştı. Kesinlikle kasıtlı olarak kendisine vurmadım" dedi.

"Kolunu kıvırarak suratına yumruk attığım iddiası uydurma"

B.Y.'nin göz altları ve göz kapaklarında morarma gördüğünü söyleyen Arkun, "Kontrol ve tedavi amaçlı hastaneye gittik. Doktora merdivenden düştüğünü söylemiş. Bana, polise ifade verip uğraşmamak için böyle söylediğini söyledi. Ben kendisine şikâyet etmezsen seni hastaneye götürürüm demedim. Tehdit etmedim. Kolunu kıvırarak suratına defalarca yumruk attığım iddiası tamamen uydurmadır. Kolundaki ağrının sebebi elinin üzerine düşmesi. Kendisine kesinlikle şiddet uygulamadım" dedi.

"Yumruk yemiş olsaydı daha fazla morluk olması gerekirdi"

Arkun, “Göz kapaklarının ve gözaltı torbalarının mor olmasının nedeni istem dışı elimin çarpmasıdır. Yumruk yemiş olsaydı çok fazla morluk ve çürükler ile şişlik olması gerekirdi. Birkaç gün içinde bu morluklar geçmiş ve iyileşmiştir. Kendisini kilitlediğim, gitmesine izin vermediğim iddiası asılsızdır. Olay günü ve olay sonrası dışarı çıkmış, tekrar bulunduğumuz konuta dönmüştür. Kendisine cinsel saldırıda bulunduğum iddiası asılsız olup iftiradan ibarettir. Olay sonrasında göndermiş olduğu mesajlarda, 'aşkım, canım' gibi ifadeler bulunması, böyle bir durumun yaşanmadığını açık ve net göstermektedir. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Tamamen beni korkutma, evliliğe giden birlikteliğin sonlanması ve işten ayrılması nedeniyle uğradığı mağduriyetten beni sorumlu tutmasından kaynaklı intikam hissiyle yapılmış asılsız suçlamalardır. Ben kendisine şiddet uygulasam videoları çekmesine müsaade etmezdim" ifadelerini kullandı. (DHA)