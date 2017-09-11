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Yaşam

Sevgilisini bıçaklayıp öldürdü; "Tartıştık, öldürdüm"

"400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi"

11 Eylül 2017 13:30

Antalya’nın Demre İlçesi’nde 44 yaşındaki Mesut Özkan, bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı 51 yaşındaki Anna Safaryan’ı, sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Özkan, ilk ifadesinde, "400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi. Tartıştık, ben de öldürdüm. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Demre’de boya işleri yapan Mesut Özkan, bir süredir birlikte olduğu Gürcistanlı Anna Safaryan’la dün saat 18.00 sıralarında Mustafa Masatlı Caddesi Sabancı Pastanesi önünde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Özkan üzerinde taşıdığı bıçakla Safaryan’ı 6 yerinden bıçakladı. Özkan, yere yığılan kadının boğazını da keserek kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Safaryan, ambulansla kaldırıldığı Demre Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

"400 liramı vermedi, öldürdüm"

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Mesut Özkan’ı Büyükkum Mahallesi Kömürlük mevkisinde yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özkan’ın, 2.16 promil alkollü olduğu belirlendi. Mesut Özkan polise verdiği ilk ifadesinde, "Anna Safaryan’la zaman zaman birlikte kalıyorduk. 400 lira borç verdim. Paramı istedim, vermedi. Tartıştık, ben de öldürdüm. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

 

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